Чистая прибыль «Вымпелкома» выросла

Чистая консолидированная прибыль компании «Вымпелком» (Россия) во втором квартале 2009 года выросла на 103,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составила 22,6 млрд. российских рублей.

Об этом говорится в финансовом отчете компании «Вымпелком», переданном УНИАН.

Чистая консолидированная операционная выручка за отчетный период достигла 69 млрд. российских рублей, увеличившись на 11,9% по сравнению со вторым кварталом 2008 года.

Показатель OIBDA «Вымпелкома» составил 35 млрд. российских рублей, увеличившись на 8,7% по сравнению с первым кварталом 2009 года.

Абонентская база «Вымпелкома» в мобильном сегменте выросла на 1 миллион человек по сравнению с первым кварталом 2009 года и достигла 63,7 миллиона человек.

Во втором квартале 2009 года компания осуществила запуск операций в Камбодже и Вьетнаме под брендом «Билайн». По состоянию на конец первого полугодия 2009 года компания «Вымпелком» имела работающие сети третьего поколения в 51 регионе РФ.

Комментируя результаты компании, главный управляющий директор ОАО «ВымпелКом» Борис НЕМШИЧ отметил, что, несмотря на экономический кризис, компания достигла 12%-ного роста выручки по сравнению со вторым кварталом прошлого года и 21%-ного роста OIBDA за тот же период.

По его словам, компания также увеличила консолидированную активную абонентскую базу в мобильном сегменте до 63,7 миллиона человек, что почти на 19% больше, чем год назад. Б.Немшич отметил, что на сегодняшний день компания оказывает услуги мобильного и фиксированного широкополосного доступа в Интернет 1,7 миллиона клиентов по сравнению с 0,6 миллиона абонентов год назад.

Операционный денежный поток компании «Вымпелком» за второй квартал 2009 года составил 27,6 миллиарда рублей, или 858 млн. долл. В отчетном квартале компания увеличила объем капитальных затрат по сравнению с первым кварталом 2009 года (5 млрд. российских рублей и 3,9 млрд. соответственно).

Справка УНИАН. В группу компаний "ВымпелКом" входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. В группу "ВымпелКом" входят компании, осуществляющие операции в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Билайн».

ОАО "ВымпелКом" стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции компании котируются на NYSE под символом VIP.