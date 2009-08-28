Чистая операционная выручка «Вымпелкома» в Украине снизилась

Чистая операционная выручка компании «Вымпелком» (Россия) в Украине (компаний «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») снизилась во втором квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 2,3% и составила 1,645 млрд. российских рублей.

Об этом говорится в финансовом отчете компании «Вымпелком», переданном УНИАН.

Чистая операционная выручка компаний «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») в гривневом исчислении выросла во втором квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 10,5% и составила 390 млн. грн.

При этом выручка в Украине от предоставления услуг мобильной связи за отчетный период снизилась на 11,4% по сравнению со вторым кварталом 2008 года и составила 956 млн. российских рублей. Выручка от услуг фиксированной связи выросла во втором квартале 2009 года в сравнении со вторым кварталом 2008 года на 19,4% и составила 800 млн. рублей. Показатель элиминации украинских компаний составил во втором квартале 111 млн. рублей.

Как отмечается в отчете, на финансовые результаты, показанные во втором квартале, «оказало негативное влияние укрепление рубля по отношению к функциональной валюте». Выраженная в местных валютах, выручка на основных рынках СНГ демонстрирует квартальный рост.

Показатель OIBDA бизнеса «Вымпелкома» в Украине во втором квартале 2009 года по сравнению со вторым кварталом 2008 года вырос на 45,7% и составил 322 млн. рублей, при этом показатель OIBDA мобильной связи в Украине составил 82 млн. рублей (рост – 39%), OIBDA фиксированной связи – 240 млн. рублей (рост – 48,1%). Общая маржа OIBDA составила во втором квартале 2009 года 19,6%, что на 6,5 п.п. больше, чем во втором квартале 2008 года.

По итогам первого полугодия 2009 года количество абонентов мобильной связи компаний, принадлежащих «Вымпелкому» в Украине составило 1,934 млн. чел., что на 8,4% меньше, чем во втором полугодии 2008 года. Количество абонентов широкополосного доступа к Интернет по итогам первого полугодия 2009 года составило 53 тыс. чел., что на 307,7% больше, чем в первом полугодии 2008 года.

Ежемесячный доход (ARPU) с одного абонента мобильной связи во втором квартале 2009 года вырос в гривневом исчислении на 6,7% по сравнению со вторым кварталом 2008 года и составил 39,7 грн. (в рублях – падение на 6,2%). ARPU с одного абонента широкополосного доступа к Интернет во втором квартале 2009 года упало в гривневом исчислении на 1,6% по сравнению со вторым кварталом 2008 года и составило 62 грн. (в рублях – падение на 28%).

Капитальные затраты компании «Вымпелком» в Украине во втором квартале 2009 года снизились на 92,6% по сравнению со вторым кварталом 2008 года и составили 95 млн. рублей (во втором квартале 2008 года капитальные затраты в Украине составили почти 1,3 млрд. рублей).

Справка УНИАН. Две украинские компании - ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком» входят в международную группу компаний «ВымпелКом», осуществляющую коммерческие операции в 7 странах СНГ. В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже. Лицензии группы компаний «ВымпелКом» охватывают территории с общим населением около 340 млн. человек.

Услуги предоставляются под брендом Beeline и «Beeline Бизнес». Акции ОАО «ВымпелКом» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом “VIP”.