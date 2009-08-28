Beeline расширил международный роуминг

Единый оператор связи Beeline (в который входят компании «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») расширил международный роуминг в Мексике, ОАЭ и Уганде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в Мексике услуги роуминга предоставляются в сети мобильного оператора Movistar Mexico, который работает в стандарте GSM 1900.

В Объединенных Арабских Эмиратах воспользоваться связью можно в сети оператора Du. Партнером по роумингу в Уганде стал мобильный оператор Warid Uganda, который предоставляет услуги в стандарте GSM 900/1800.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются совместно компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом» (Россия).

Единый оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой телефонии и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет.

ОАО «ВымпелКом» осуществляет операции в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн. человек.