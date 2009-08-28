Пассажирские перевозки в Винницкой области сократились

В январе-июле 2009 года объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области сократился на 5,65%, или 8,8 млн. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 147 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в январе-июле пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 19,9 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки, выполненные автомобильным транспортом, сократились на 10,1% - до 60 млн. пассажиров.

В январе-июле электротранспортом в областном центре перевезено 67,0 млн. пассажиров, в т.ч. с платным проездом - 28,5 млн. Троллейбусным транспортом перевезено всего 35,9 млн. пассажиров, а трамвайным - 31,1 млн. Общее количество перевезенных пассажиров электротранспортом и его пассажирооборот по сравнению с январем-июлем 2008 г. уменьшились соответственно на 2,5% и 2,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году количество перевезенных пассажиров увеличилось на 1,8%, или на 1,977 млн., по сравнении с 2007 годом - до 262,7 млн. человек.