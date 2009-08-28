ФГИУ продал 94,572% «Днеправиа» за 59,017 млн. грн.

Победителем конкурса по продаже государственного пакета ОАО «Днеправиа» в размере 94,572% + 1 акция признано ООО «Галтера» (г. Днепропетровск), сообщает официальный сайт Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Реализационная цена госпакета составила 59,0 млн. 17 тыс. грн. (начальная цена пакета составляла 58 млн. 415 тыс. грн.).

Как отметили в ФГИУ, в конкурсе принимала участие только одна компания - ООО «Галтера», которая и была признана победителем.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 8 июля объявил конкурс по продаже государственного пакета в размере 94,572% + 1 акция ОАО «Днеправиа».

Фиксированными условиями конкурса предусматривается: инвестирование средств, необходимых для выполнения программы подготовки Днепропетровского аэропорта к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года; погашение кредиторской задолженности, срок оплаты которой наступил 1 июля 2009 года; погашение задолженности перед кредиторами, требования которых включены в реестр требований, утвержденный Хозсудом Днепропетровской области от 11 мая 2005 года, и пр.

Согласно обнародованной в "Ведомостях приватизации" информации, кредиторская задолженность "Днеправиа" по состоянию на 1 июля т.г. составляла перед бюджетом - 982 тыс. грн., по страхованию - 1 млн. 981 тыс. грн., по реестру кредиторов - 60 млн. 683 тыс. грн.

Справка УНИАН. В состав ОАО "АК "Днеправиа" входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складским), гостиничным и административным комплексами.

Уставный капитал «Днеправиа» зарегистрирован в размере 29 млн. 595 тыс. 620 грн. Управление 100% пакетом акций компании осуществлял Фонд государственного имущества Украины.

4 ноября 2004 года в отношении «Днеправиа» было возбуждено дело о банкротстве. 11 августа 2005 г. суд постановил открыть процедуру санации.