ЕБРР даст кредит компании Odessa Terminal Holdco Ltd

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит на сумму 37 млн. долл. компании Odessa Terminal Holdco Ltd. (OTHL) в рамках проекта поддержки развития контейнерных перевозок и логистики в Одесском порту.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, проект реализуется компанией OTHL, а также ее дочерним подразделением «Бруклин-Киев Порт» (БКП), которое является оператором терминала.

В сообщении также отмечается, что, кроме увеличения пропускной способности, это финансирование будет способствовать развитию логистики в черноморском порту и привлечению частных инвестиций в развитие портовой инфраструктуры Украины.

ЕБРР также приобретет 5% акций компании OTHL, которая принадлежит зарегистрированной во Франции частной компании CMA-CGM – третьей в мире по величине группе компаний в области контейнерных перевозок, а также группе компаний «Бруклин-Киев».

В рамках этого проекта ЕБРР продолжает поддержку украинского сектора транспортной инфраструктуры, общая сумма обязательств банка по предоставлению инвестиций для которого достигла на текущий момент 700 млн. евро.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на 1 июля 2009 года, он взял обязательства по предоставлению инвестиций на сумму 4,3 млрд. евро в рамках более 179 проектов. В этом году банк планирует инвестировать в Украину более 1 млрд. евро против 879 млн. евро в 2008 году.

Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.