Объем рынка ИТ и офисного оборудования в Украине снизился

В Украине объем рынка ИТ и офисного оборудования во втором квартале 2009 года снизился на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 1,03 млрд. грн.

Об этом говорится в исследовании компании GfK Ukraine, результаты которого опубликованы на сайте компании.

«Рынок телекоммуникаций, который достиг своего дна в апреле, начал постепенно наращивать объемы продаж в мае-июне, однако это не позволило выйти на позитивную динамику по итогам второго квартала», – отмечается в исследовании.

Как результат, объем продаж телекоммуникационной техники сократился на 6,2% с первым кварталом текущего года. Отрицательные показатели характерны для всех продуктовых групп сектора, за исключением смартфонов, продажи которых выросли на 22%.

Наибольшее падение в текущем квартале по сравнению с аналогичным периодом 2008 года состоялось на рынках сканеров, мониторов и стационарных компьютеров – соответственно 72,8%, 64,2% и 66,1% в стоимостном измерении.

Менее всего пострадал рынок ноутбуков, что стало возможным благодаря сегменту нетбуков (относительно недорогих компьютеров), который быстро растет. В целом во втором квартале 2009 года продажи ноутбуков сократились на 40,5% по сравнению со вторым кварталом 2008 года. Это наименьший показатель падения среди всех групп ИТ и офисного оборудования.

На рынке стационарных компьютеров во втором квартале т.г. зафиксировано наибольшее падение продаж среди основных продуктовых групп сектора ИТ по сравнению со вторым кварталом 2008 года (66,1% в стоимостном измерении). Объем продаж стационарных компьютеров за первое полугодие 2009 года сократился на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Объемы продаж мониторов во втором квартале 2009 г. сократились на 64,2% – до 169,4 млн. грн. В основном новые мониторы сегодня покупают на замену старым, однако со стремительным падением рынка стационарных компьютеров спрос на мониторы также сокращается.

Продажи многофункциональных устройств во втором квартале 2009 года составили 76,9 млн. грн., что на 47,2% меньше, чем во втором квартале 2008 года. Это падение было наименьшим по сравнению с наибольшими группами сектора офисного оборудования (принтерами и сканерами). Одновременно растет спрос на компактные устройства, которые совмещают в себе несколько функций.

По итогам второго квартала 2009 года рынок принтеров составил 57,9 млн. грн, что на 57,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. В то же время по сравнению с первым кварталом 2009 года принтеры оказались единственной группой, которая показала позитивный рост – на 1,5% в стоимостном измерении.

Объемы продаж сканеров за отчетный период сократились до 6,4 млн. грн., то есть почти на 73% по сравнению со вторым кварталом 2008 года.

Общий рынок мобильных телефонов и смартфонов за отчетный период сократился на 55,8% по сравнению со вторым кварталом 2008 года. В то же время, объем продаж смартфонов, на которых приходится 2,2% общего рынка в физическом измерении, вырос на 14,7%. При этом цены на смартфоны выросли на 17,1%, а на мобильные телефоны – на 7,29%.

На рынке стационарных телефонов во втором квартале 2009 года объемы продаж сократились на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Основной технологией стационарной связи остается стандарт цифрового радиодоступа DECT: телефоны, которые базируются на использовании этой технологии более 50% рынка. Факсимильные аппараты являются второй после мобильных телефонов продуктовой группой по темпам падения продаж во втором квартале 2009 года (-55,9% по сравнению со вторым кварталом 2008 года). В то же время наблюдается рост продаж высокотехнологичных аппаратов. Так, в апреле-июне 2008 года соотношения проводных и беспроводных факсов составляло 80:20, а во втором квартале 2099 года оно уже приближается к 50:50. Еще больше выросла доля факсимильных устройств с автоответчиком – с 21,9% во втором квартале 2008 до 74,1% в апреле-июне 2009 года.

Справка УНИАН. Компания GFK Ukraine – украинская исследовательская компания, которая оказывает услуги опросов и исследований рынков в Украине, Молдове и Беларуси. GFK Ukraine входит в международную исследовательскую сеть GFK Group – четвертую по размерам исследовательскую группу в мире.

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