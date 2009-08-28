«Вадан Ярдс Океан» спустил на воду три баржи

Сегодня на николаевском заводе «Вадан Ярдс Океан» состоялся торжественный спуск на воду трех несамоходных двухтрюмных судов смешанного типа плавания река-море, строящихся по заказу ООО СП «Нибулон».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нибулона».

Согласно сообщению, суда строятся в рамках реализации инвестиционного проекта компании по созданию собственного флота и предназначены для перевозки генеральных и насыпных грузов, в частности сельскохозяйственных культур, для транспортировки по Днепру и другими водными путями Украины.

Длина судов составляет 90 м, ширина – 16 м, высота борта – 5,20 м, максимальная осадка – 3,70 м, грузоподъемность – 4500 тонн, вместимость трюмов – 5800 куб. м. Корпуса судов предусматривают эксплуатацию в мелкоколотом льду толщиной до 30 см.

В сообщении сказано, что строительство «Нибулоном» собственного флота является ключевым этапом в реализации масштабного инвестиционного проекта стоимостью 150 млн. долларов, который предприятие начало в 2009 году. Проект предусматривает строительство 24 барж смешанного (река-море) плавания дедвейтом 108 тыс. тонн, а также строительство и приобретение 14 морских и речных буксиров.

В рамках проекта компания «Нибулон» строит также 7 элеваторов и речных терминалов для хранения зерна, общий объем которых на первом этапе составит 300 тыс. тонн, а после введения в эксплуатацию второй очереди предприятий (до 1 июля 2010 г.) объем элеваторов возрастет вдвое.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2009 года «Вадан Ярдс Океан» подписал протокол с ООО СП «Нибулон» о вступлении в силу контрактов на строительство несамоходных сухогрузных двухтрюмных судов смешанного (река-море) плавания для перевозки генеральных и навалочных грузов. Сделка включает в себя строительство серии из 16 сухогрузных двухтрюмных судов.

Согласно условиям контракта, поставка судов будет осуществлена в четыре этапа: головное судно будет передано заказчику в срок до 15 августа 2009 года, второе, третье и четвертое суда – до 31 августа 2009 года, последующие четыре – до 13 октября 2009 года, еще четыре судна – до 30 ноября 2009 года. Последние четыре судна серии должны быть переданы заказчику до 26 января 2010 года.

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП «Нибулон» отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.

«Вадан Ярдс Океан» (Николаев) – одно из крупнейших предприятий в судостроительной отрасли Украины. В сентябре 2000 года контрольный пакет акций ОАО «Судостроительный завод «Океан» был приобретен голландской фирмой «Дамен Шипярдс Групп». В настоящее время контрольный пакет акций принадлежит судостроительной группе Wadan Yards.

Компания строит контейнеровозы, универсальные сухогрузные суда, буксиры-снабженцы ледового класса, танкеры-химовозы, балкеры, грузовые суда большой грузоподъемности и такие уникальные суда, как многоцелевой понтон и супертанкер внутреннего плавания. Wadan Yards – международная судостроительная компания, 70% которой принадлежит российской компании FLC West и 30% – компании Mandataria Finance SA (Люксембург).