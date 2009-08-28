«Вадан Ярдс Океан» спустил на воду три баржи
Для СП «Нибулон»
Сегодня на николаевском заводе «Вадан Ярдс Океан» состоялся торжественный спуск на воду трех несамоходных двухтрюмных судов смешанного типа плавания река-море, строящихся по заказу ООО СП «Нибулон».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нибулона».
Согласно сообщению, суда строятся в рамках реализации инвестиционного проекта компании по созданию собственного флота и предназначены для перевозки генеральных и насыпных грузов, в частности сельскохозяйственных культур, для транспортировки по Днепру и другими водными путями Украины.
Длина судов составляет 90 м, ширина – 16 м, высота борта – 5,20 м, максимальная осадка – 3,70 м, грузоподъемность – 4500 тонн, вместимость трюмов – 5800 куб. м. Корпуса судов предусматривают эксплуатацию в мелкоколотом льду толщиной до 30 см.
В сообщении сказано, что строительство «Нибулоном» собственного флота является ключевым этапом в реализации масштабного инвестиционного проекта стоимостью 150 млн. долларов, который предприятие начало в 2009 году. Проект предусматривает строительство 24 барж смешанного (река-море) плавания дедвейтом 108 тыс. тонн, а также строительство и приобретение 14 морских и речных буксиров.
В рамках проекта компания «Нибулон» строит также 7 элеваторов и речных терминалов для хранения зерна, общий объем которых на первом этапе составит 300 тыс. тонн, а после введения в эксплуатацию второй очереди предприятий (до 1 июля 2010 г.) объем элеваторов возрастет вдвое.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2009 года «Вадан Ярдс Океан» подписал протокол с ООО СП «Нибулон» о вступлении в силу контрактов на строительство несамоходных сухогрузных двухтрюмных судов смешанного (река-море) плавания для перевозки генеральных и навалочных грузов. Сделка включает в себя строительство серии из 16 сухогрузных двухтрюмных судов.
Согласно условиям контракта, поставка судов будет осуществлена в четыре этапа: головное судно будет передано заказчику в срок до 15 августа 2009 года, второе, третье и четвертое суда – до 31 августа 2009 года, последующие четыре – до 13 октября 2009 года, еще четыре судна – до 30 ноября 2009 года. Последние четыре судна серии должны быть переданы заказчику до 26 января 2010 года.
Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.
В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП «Нибулон» отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.
«Вадан Ярдс Океан» (Николаев) – одно из крупнейших предприятий в судостроительной отрасли Украины. В сентябре 2000 года контрольный пакет акций ОАО «Судостроительный завод «Океан» был приобретен голландской фирмой «Дамен Шипярдс Групп». В настоящее время контрольный пакет акций принадлежит судостроительной группе Wadan Yards.
Компания строит контейнеровозы, универсальные сухогрузные суда, буксиры-снабженцы ледового класса, танкеры-химовозы, балкеры, грузовые суда большой грузоподъемности и такие уникальные суда, как многоцелевой понтон и супертанкер внутреннего плавания. Wadan Yards – международная судостроительная компания, 70% которой принадлежит российской компании FLC West и 30% – компании Mandataria Finance SA (Люксембург).