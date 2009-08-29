Яхта «Иваноис» отправится в кругосветное путешествие

2 сентября на Одесском морвокзале в рамках празднования Дня города состоится торжественная церемония старта крейсерской спортивной яхты «Иваноис» в кругосветное плавание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции 28 августа руководитель управления физкультуры и спорта Одесского горсовета Лариса ТЕРЕХИНА.

По ее словам, экипаж во главе со Станиславом ТРИЗНОЙ решил приурочить кругосветный переход к 215-й годовщине основания Одессы, который будет осуществлен с целью «популяризации парусного спорта и укрепления имиджа Одессы на международном уровне».

Кроме капитана, в составе экипажа, готовящегося в кругосветное плавание, – его вахтенный помощник Анатолий ТОЛЧИНСКИЙ и помощник капитана - Александр САВИЦКИЙ. Все члены экипажа яхты являются преподавателями детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту Одесского горсовета.

Яхта пройдут по традиционному кругосветному маршруту: через южные широты, страны Средиземноморского бассейна, Гибралтарский пролив с выходом в Атлантический океан, Канарские острова, Британские острова, Кергелен (Франция), Индийский океан, Новую Зеландию, самый южный город планеты Ушуайя (Аргентина), остров Св. Елены, Азорские острова, Гибралтар, Средиземное и Черное море.

Основными местами захода яхты «Иваноис» будут порты городов-побратимов и партнеров Одессы - Генуя, Марсель, Валенсия, Варна, Констанца, Никосия, Пирей, Сплит и Стамбул, где планируются встречи членов экипажа с журналистами и представителями украинской диаспоры.

Как отметила Л.ТЕРЕХИНА, «люди, живущие в разных странах, смогут узнать больше о нашем городе как о крупном туристическом центре благодаря тому, что судно оснащено большим количеством аудио- и видеоматериалов, картинами и справочниками об Одессе».

Финансирование кругосветного путешествия включает, по ее словам, «командировочные для экипажа, расходы на горюче-смазочные материалы и оплату стоянки яхты в портах» - всего 330 тыс. грн.

Справка УНИАН. Спортивно-парусное судно крейсерско-гоночная яхта «Иваноис» представляет собой килевой бермудский шлюп с косым парусом. Длина яхты - 12 метров, ширина - 3,5 метра, высота борта - 3 метра. Оборудована современными электронавигационными средствами и приборами спутниковой навигации GPS. Яхта построена в Финляндии 27 лет назад, порт приписки - Южный.