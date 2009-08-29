Тимошенко: авиация Украины займет ведущее место в мире

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила авиаторов Украины с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

“Примите самые искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника - Дня авиации Украины, который является не только профессиональным, но и праздником для всей страны. Ведь благодаря вашему самоотверженному труду Украина является одной из ведущих авиационных держав мира”, - говорится в приветствии.

Как отметила украинский премьер, “за годы независимости своими трудовыми достижениями вы подтвердили мощный потенциал отрасли, а пройденный вами славный путь входит яркой страницей в летопись нашего государства”. “Благодаря вашим усилиям совершенствуется система подготовки летного и инженерно-технического персонала, обеспечивается надлежащий уровень безопасности полетов, обслуживания пассажиров”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО и прибавила: “Ведущие отечественные авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, “АэроСвит”, “Донбасс-Аэро”, “АНТК имени О.К.Антонова” сегодня успешно конкурируют на внешнем рынке перевозок”.

Премьер-министр подчеркнула, что научными и техническими разработками, профессионализмом авиаторы “продемонстрировали возможности отечественного авиастроения на престижных международных авиасалонах и выставках. Украинские Ан-124 “Руслан”, Ан-74, Ан-148, отечественные авиационные двигатели получили мировое признание и уверенно удерживают свои позиции на мировом рынке”.

Именно поэтому, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, правительство определило развитие авиации приоритетным направлением во время осуществления мероприятий антикризисной программы. “Мы существенно увеличили уставные фонды двух крупнейших предприятий - Харьковского государственного авиационного производственного предприятия и государственного предприятия "Киевский авиационный завод "Авиант". И это - только первые шаги на пути к мощной поддержке украинской авиации”, - заметила премьер-министр.

“Отдельным важным заданием является подготовка к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, и именно от вас будет зависеть, каким будет первое впечатление от нашей Родины у тех, кто прибудет в аэропорты Украины”, - отмечается в приветствии.

Премьер-министр выразила благодарность работникам гражданской авиации, конструкторам, инженерам, рабочим авиастроения. “Ваше профессиональное мастерство и высокий профессиональный уровень признаны во всем мире. Ваш труд является действительно героическим, потому что именно в вашей отрасли работает больше всего Героев Украины”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО и пожелала авиаторам праздничного настроения, неисчерпаемых сил и вдохновения, крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, осуществления всех широкомасштабных планов и замыслов.

“Я верю, что благодаря нашим совместным усилиям авиация Украины займет ведущее место в мире, и вы будете авангардом прогресса и экономического возрождения Украины”, - подчеркивается в приветствие премьер-министра.