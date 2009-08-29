Ющенко поздравил авиаторов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил работников авиационной отрасли с профессиональным праздником.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Президента.

“Вы чрезвычайно смелые, талантливые и преданные своему делу профессионалы. Настойчивым трудом, новаторством и творческим поиском вы преумножаете славные традиции украинских авиаторов”, – говорится в приветствии.

“Сегодня вы не только надежно закрепили за Украиной статус авиационного государства, но и завоевываете новые рынки сбыта, разрабатываете новейшие самолеты, обеспечиваете постоянную работу авиационного транспорта. Уверен, что и в дальнейшем ваша влюбленность в небо, мужество, интеллектуальный и промышленный потенциал будут служить укреплению отечественной экономики и повышению авторитета государства”, – отметил В.ЮЩЕНКО. Президент пожелал авиаторам и их семьям крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и чистого неба.