В Индонезии затонул паром

14:44, 29 августа 2009
Транспорт/Связь
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Пять человек погибли

Переполненный паром затонул у берегов Индонезии. В результате пятеро человек погибли, еще 18 пропали без вести. Всего на борту судна находились 132 пассажира и члена экипажа. Об этом сообщает Associated Press.

В ходе спасательной операции удалось подобрать из воды живыми более 100 человек.

Паром Sari Mulia должен был доставить пассажиров из Негары в Банджармасин на индонезийской части острова Калимантан. Инцидент произошел в 100 км от Банджармасина.

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