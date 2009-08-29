Эксперт: популярность мобильного Интернета в Украине вырастет

В ближайшие месяцы популярность мобильного Интернета в Украине повысится, что обеспечит операторам дополнительный доход и новых абонентов.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал старший аналитик Astrum Investment Management Александр КАВА.

В то же время, добавил он, дальнейшее проникновение данной услуги и рост конкуренции со стороны крупных операторов мобильной связи и специализированных провайдеров мобильного Интернета должны привести к снижению цен, среднего дохода на одного пользователя и рентабельности услуги.

Аналитик также ожидает, что, в частности, в ближайшие 3-4 года доля мобильного Интернета в доходах компании «Киевстар» останется на уровне 1,5% в связи с жесткой конкуренцией.

Как сообщал УНИАН, доходы оператора мобильной связи «Киевстар» от мобильного Интернета во втором квартале т.г. увеличились, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, на 32% - до 67,7 млн. грн.

За указанный период количество пользователей мобильного Интернета выросло на 22%, объем трафика – на 45%, доходы от услуги – на 32%, по сравнению со вторым кварталом 2008 года.

В частности, количество пользователей мобильного Интернета (GPRS) составило 1,237 млн.человек, а доходы от этой услуги – 38,91 млн. грн. Услугой WAP GPRS во II квартале воспользовались 4,634 млн. человек, использовав более 5 млн. Мб трафика, доход «Киевстара» от этой услуги составил 28,86 млн. грн.