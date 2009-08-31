GM и FAW создали СП по производству грузовиков

Американский автогигант General Motors и китайская компания FAW (First Automobile Works) Group объявили о начале работы совместного предприятия по производству легковых грузовиков, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтэд Пресс со ссылкой на официальное заявление представителей GM, передает РИА Новости..

В частности, изготовление грузовиков будет происходить в провинции Юннань на заводе, принадлежащем партнеру FAW - компании Hongta Yunnan Automobile Manufacturing Co. Ltd, а также на заводе в Харбине. По оценкам специалистов, производственная мощность предприятия составит более 100 тысяч грузовиков в год.

По данным агентства, затраты GM и FAW на организацию нового производства составили 2 миллиарда юаней (293 миллиона долларов).

Китай является одним из ключевых рынков для развития GM, и автоконцерн планирует там расширение бизнеса, несмотря на трудности, испытываемые на американском рынке, отмечает агентство.

GM 10 июля вышла из процедуры банкротства, о начале которой было объявлено 1 июля. Автопроизводитель подписал соглашение о продаже своих ключевых активов новой компании, контрольный пакет акций которой будет принадлежать правительству США.