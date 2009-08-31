На ИКТ-средства для "Донбасс Арены" израсходовано 21,5 млн. долл.

Затраты на оборудование стадиона "Донбасс Арена" информационно-телекоммуникационными средствами составили 21,5 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации участников рынка беспроводных сетей передачи данных (Wireless Ukraine).

Как отмечается в сообщении, «сооружение оснащено по последнему слову техники, а также в соответствии с концепцией Smart Stadium ("умный стадион"), общий объем бюджета ставил около 21,5 млн. долл.».

Самой затратной, по данным ассоциации, оказалась установка серверного оборудования, телекоммуникационное оборудование компании Cisco стоило порядка 6 млн. долл.

Во всех помещениях стадиона (включая чашу) установлено оборудование беспроводного радиодоступа стандарта Wi-Fi, где сотрудничество велось также с компанией Cisco.

Помещения здания оснащены системой видеонаблюдения - около 300 камер. Особое внимание уделено системам контроля доступа в помещения.

Также предусмотрено несколько типов турникетов: полуростовой - для обычного зрителя; ворота, которые будут обеспечивать проход на арену людей с ограниченными возможностями; VIP-турникеты. Всего на стадионе насчитывается 116 турникетов. Пропускная способность одного турникета равна 600 человек в час. Кроме того, за полчаса до начала матча турникеты обеспечивают проход на стадион уже 50% посетителей.

Также в работе используются компьютеры-наладонники с беспроводной системой связи (в случае если какой-то турникет выйдет из строя). Стоимость системы - 1,5 млн. долл.

Справка УНИАН. Пятидесятитысячная "Донбасс Арена" - первый стадион в Восточной Европе, спроектированный и построенный в соответствии со стандартами УЕФА категории "элит" (пять звезд). Общая стоимость проекта стадиона и парка, который расположится вокруг него, составляет 400 млн. долл.