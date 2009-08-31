«Мобилочка» в августе открыла 6 магазинов

Сеть салонов мобильной связи «Мобилочка» в августе 2009 года открыла 6 новых магазинов в Киеве, Симферополе, Новой Каховке и Тячеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, среди новых магазинов – салон в торговом комплексе «Глобус» в Киеве площадью 60 кв. м.

По данным компании, с начала 2009 года «Мобилочка» открыла 28 магазинов, а в сентябре т.г. планирует открыть еще 9 новых салонов. Всего в четвертом квартале 2009 года сеть планирует увеличиться на 31 торговую точку в разных регионах страны.

Как отметила специалист по связям с общественностью компании «Мобилочка» Татьяна ФИЛИППОВИЧ, кризис заставил ритейлеров, в том числе и мобильных, пересмотреть стратегию развития. «После ухода с рынка нескольких сетей и оптимизации количества салонов крупнейшими игроками мобильный ритейл начал оживляться», – сказала она.

Справка УНИАН. Национальная сеть салонов мобильной связи «Мобилочка» на рынке мобильного ритейла Украины работает с января 2005 года. Сеть входит в состав холдинга Mobile Synergy group, специализируется на розничной продаже мобильных телефонов, ноутбуков, нетбуков, аксессуаров и услуг национальных операторов мобильной связи. Сеть состоит из 189 магазинов в 60 городах Украины.