Эксперт: страховщики могут отказаться от полисов ОСАГО

К концу года ряд крупных украинских страховщиков могут отказаться от продажи полисов ОСАГО.

Такое мнение в интервью УНИАН (читайте на сайте УНИАН-Экономика - http://economics.unian.net/rus/detail/20069) высказал председатель правления СК «Украинская страховая группа» Павел НЕЛЬГА.

Он отметил, что сегодня наблюдается рост среднего убытка по полисам ОСАГО, при этом цена полиса остается на довольно низком уровне, «не адекватном той ответственности, которую принимает на себя страховая компания». Кроме того, нуждаются в пересмотре лимиты ответственности по полисам ОСАГО.

П.НЕЛЬГА считает, что сегодня перед Моторным (Транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ) стоит серьезная задача по пересмотру, в первую очередь, страховых тарифов, для того чтобы компании вышли «хотя бы на нулевую рентабельность» по этому виду страхования, и глобальная задача - это увеличение лимита ответственности. В противном случае страховые компании будут уходить с рынка ОСАГО.

«Ситуация по гражданской ответственности резко ухудшается, и по тем настроениям, которые я чувствую среди коллег ведущих страховых компаний, тех, которые держат основную долю рынка ОСАГО - а первые 20 компаний держат почти 70% рынка ОСАГО, - настроения очень пессимистические. Если не предпринимать каких-то радикальных действий, то мы придем к тому, что к концу года ведущие страховые компании, которые ориентированы на результат, просто будут отказываться от этого вида страхования», - говорит П.НЕЛЬГА.

Он сообщил, что на первом этапе, и это уже сегодня обсуждается среди страховщиков, компании не будут популяризировать этот вид страхования, продавая полисы ОСАГО только в поддержку автоКАСКО. Далее, если ситуация не изменится, эксперт допускает ситуацию, когда часть страховых компаний просто откажутся от этого вида страхования.

«По крайней мере, по страхованию «Зеленая карта» мы уже наблюдаем такую ситуацию – часть компаний уже начали выходить из полных членов МТСБУ и отказываться продавать «Зеленую карту», - говорит П.НЕЛЬГА.

Справка УНИАН. Украинские СК по итогам января-июня 2009 года продали 3 млн. 376,023 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 7% больше, чем в январе-июне 2008 года (3 млн. 147,179 тыс. полисов).

Сумма полученных страховщиками страховых платежей от продажи полисов в январе-июне т.г. увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – с 602 млн. 500,351 тыс. грн. до 637 млн. 799,755 тыс. грн., страховые выплаты - увеличились на 23% – до 239 млн. 491,070 тыс. грн.

По данным МТСБУ, в десятку компаний-лидеров по количеству проданных полисов ОСАГО входят: ОАО НАСК «Оранта», ЗАО СК «Провидна», ЗАО СГ «ТАС», ЗАО УСК «Княжа», АО «УПСК», ОАО УСК «Дженерали Гарант», ОАО СК «Универсальная», ЗАО «СК «АХА Страхование», УАСК «АСКА», СОДО «Глобус».