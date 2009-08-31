ФГИ требует от "Укртелекома" выплаты дивидендов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к ОАО "Укртелеком" о выплате дивидендов с государственной доли за 2007 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

По информации пресс-службы, речь идет о выплате дивидендов в размере 74 млн. грн. Дата рассмотрения иска в суде пока не назначена.

Как сообщал УНИАН, сегодня в собственности государства находится пакет акций ОАО "Укртелеком" в размере 92,79% уставного фонда.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – монополист на рынке местной фиксированной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги мобильной связи (более 220 тыс. абонентов) и широкополосного доступа в Интернет (более 550 тыс. абонентов).

Доход компании в 2008 году составил 7,89 млрд. грн. (чистый доход – 6,64 млрд. грн.). Убыток компании в 2008 году составил более 1,5 млрд. грн. и связан с пересчетом долговых обязательств компании в валюте.