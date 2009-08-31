С сентября 2009 года «Укртелеком» начинает рестайлинг своего бренда «Укртелеком», первым шагом которого является представление нового фирменного знака. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, рейстайлинг связан со «стремительным развитием телекоммуникационных технологий», которые позволяют предоставлять клиентам услуги скоростного Интернета, мобильной связи, передачи голоса и видео по IP, что «повлияло на изменение акцентов» и в работе «Укртелекома». В соответствии с потребностями времени, компания осуществила фундаментальные изменения в развитии собственной инфраструктуры, вывела на рынок новые современные предложения, которые способны удовлетворить потребности всех категорий потребителей телекоммуникационных услуг.

«Презентуя новый визуальный стиль «Укртелекома», компания хочет довести – надежный и проверенный временами «Укртелеком» является еще и современным, инновационным и ориентированным именно на потребителя», - отмечается в сообщении.

Как отметила директор департамента маркетинга «Укртелекома» Светлана КАТКОВА, обновление фирменного знака – это «представление "Укртелекома" как единственной в стране компании, которая предоставляет весь спектр современных телекоммуникационных услуг».

Новый бренд, по ее словам, «воплощает объединение всех наших новых ІР-послуг» – Интернет, телевидение, мобильную связь и телефонию.

Уже в ближайшие дни, по данным С.КАТКОВОЙ, обновленный логотип можно будет увидеть в рекламе, в Интернет пространстве, а со временем обновятся и веб-ресурсы компании.

Она отметила, что «все будет происходить постепенно», компания не планирует в настоящий момент «масштабного обновления всей корпоративной символики абсолютно везде».

Как отмечается в сообщении, обновленный многоцветной фирменный знак «Укртелекома» является «отображением открытости, динамичной и инновационной компании». Это бренд, который отображает предоставление всего спектра современных телекоммуникационных услуг, тенденция к интеграции которых, а также комплексность предложений, отображены в визуальном объединении диалоговых символов ключевых коммуникационных направлений.

Справка УНИАН. «Укртелеком», как универсальный оператор, предлагает практически все современные телекоммуникационные возможности: передача голоса (традиционная фиксированная телефония, IP телефония, мобильная телефония); цифровое интерактивное телевидение, мобильное телевидение, VOD; передача данных (Интернет – фиксированный высокоскоростной по технологии ADSL, беспроводной по технологии Wi-Fi, сверхскоростной мобильный).