«Первый Деловой» передал прав на трансляцию канала

«Первый Деловой» телеканал подписал контракт о передаче прав на трансляцию канала канадской компании Ethnic Channels Group и доставке контента провайдеру услуги IPTV. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Первого Делового» телеканала.

Согласно сообщению, контракт предусматривает включение «Первого Делового» канала в телевизионный пакет канадской компании Ethnic Channels Group, которая занимается телевещанием этнических ТВ каналов на территории Канады посредствами технологии IPTV (новое поколение телевидения - цифровое интерактивное телевидение в сети Интернет).

По данным продюсера телеканала Тамары ВЬЮГИНОЙ, в ближайшее время Ethnic Channels Group «планирует агрессивное расширение зоны географического присутствия в Южной Америке и странах Восточной Европы» и, соответственно, покрытие "Первого Делового" также будет распространяться и на эти страны.

Распространение «Первого Делового» телеканала в мире началось с Прибалтики. В 2008 году был подписан договор о ретрансляции канала общественной организацией OŠ в Латвии, а в июне 2009 года «Ассоциация коммерсантов электронной связи» распространила права на ретрансляцию канала на все прибалтийские страны.

В настоящее время ведутся переговоры с португальским оператором Portugal Telecom и азиатским оператором «Башинформсвязь» о включении "Первого Делового" в свой телевизионный пакет.

Справка УНИАН. «Первый Деловой» телеканал – первый в Украине специализированный медиа-проект, ориентированный на предоставление информации для бизнес сообщества. Вещание ведется 24 часа в сутки.