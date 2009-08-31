Iskratel и «Укртелеком» подписали контракт

Компании Iskratel (Словения) и «Укртелеком» подписали контракт на расширение сети широкополосного доступа к Интернет. Об этом сообщается на сайте компании Iskratel.

Согласно сообщению, компания Iskratel и ОАО «Укртелеком» подписали контракт на расширение сети широкополосного доступа по технологии ADSL2+. Первый этап контракта включает поставку и ввод в эксплуатацию 100 тыс. портов на протяжении двух последующих месяцев. Предметом контракта является поставка оборудования SI3000 MSAN для расширения сети мультисервисного доступа.

По данным Iskratel, проект «Укртелекома» предусматривает установку дополнительного оборудования широкополосного доступа ADSL2+ в 25 городах и областях Украины, что в комплексе составляет более 650 локаций по всей территории страны.

Для управления всей сетью широкополосного доступа, смонтированной на оборудовании SI3000 MSAN (более 300 тыс. портов), используется одна централизованная кластерная система управления (SI3000 MNS), интегрированная с системой провизионирования, инвентарной системой и системой сбора аварийных сообщений оператора.

Финансовая сторона контракта не разглашается.

Справка УНИАН. Широкополосный доступ SI3000 ADSL2+ от Iskratel – продукт DSL с наибольшей плотностью ADSL2+ абонентов на стандартный статив ETSI300. Данный продукт разработан для реализации решений Triple Play, в которых каждый абонентский порт поддерживает до трех IPTV каналов со всеми необходимыми механизмами обеспечения и безопасности и качества обслуживания.

Группа компаний Iskratel является одним из ведущих поставщиков современных телекоммуникационных решений с более чем пятидесятилетним опытом работы в мире телекоммуникаций.

В Украине группу компаний представляет «Монис» - совместное украинско-словенское предприятие, которое ведет свою деятельность на украинском рынке разработки и поставки решений для телекоммуникационной отрасли уже более 10 лет.

«Укртелеком» - лидер в Украине по числу абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 600 тыс. пользователей.