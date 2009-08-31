Кабмин передал ОГА права по управлению строительством

Кабинет министров Украины передал права по управлению строительством терминала аэропорта Львова Львовской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров журналистам на брифинге сообщил глава Львовской ОГА Николай КМИТЬ, отметив, что ранее это право принадлежало государству.

Он подчеркнул, что такое решение даст возможность соблюсти график УЕФА по строительству аэропорта. «Самые ближайшие критические даты, которые есть по этому поводу – это начало строительства терминала, а именно его фундамента. Эти работы должны начаться 15 сентября», - сказал Н.КМИТЬ.

Для того, чтобы эти работы начались в срок, отметил Н.КМИТЬ, Кабмин сегодня принял решение о выделении из стабилизационного фонда около 9,8 млн. грн. для выкупа частных сооружений, находящихся на территории будущего терминала.