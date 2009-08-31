Кабмин выделил 100 млн. грн. на строительство метро
18:44, 31 августа 2009Транспорт/Связь
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В Днепропетровске и Харькове
Кабинет министров выделил за счет перераспределения средств Стабилизационного фонда 100 млн. грн. на строительство и развитие метрополитенов в Днепропетровске и Харькове.
Соответствующее постановление принято сегодня на внеочередном заседании правительства, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.
В частности, 75 млн. грн. будут направлены на строительство метро в Харькове, еще 25 млн. – в Днепропетровске.
Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов уже сегодня перечислить указанные средства в регионы.
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