В Украине начинает работу Интернет-ресурс для школы

В Украине с 1 сентября начинает работу первый в государстве учебно-методический Интернет-ресурс с интерактивными функциями для обучения географии и истории в средней школе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Института передовых технологий Александр БАРЛАДИН.

Созданный на базе современных web- и геоинформационных технологий интернет-ресурс содержит интерактивные версии 16 учебников по истории Украины, всемирной истории и географии для всех классов средней школы, а также около 20 атласов, 650 карт и 1,5 тысяч иллюстраций к ним.

Пользователи смогут пересматривать их, в случае необходимости - копировать тексты и использовать их в рефератах, масштабировать карты и иллюстрации. Отдельно предусмотрены тестовые задачи для проверки знаний учеников, по образцу используемых в независимом оценивании.

Для выполнения домашних работ в части атласов предоставляются и контурные карты, которые можно распечатать или оформить непосредственно в ПК пользователя.

На сайте есть доступ к аналогам стенных карт по географии и истории, которые могут использоваться в классе с проектором или мультимедийным оборудованием по традиционным методикам преподавания. Эти карты могут использоваться и при подготовке к урокам.

Вместе с тем, это лишь около половины материала, а до конца года разработчики намерены наполнить ресурс на 100%.

Учитель географии Валентина БОЙКО, со своей стороны, сообщила, что все интерактивные учебники полностью отвечают учебным программам Министерства образования и науки. При этом тексты адаптированы к особенностям Интернета и наполнены большим количеством иллюстраций. Как отметила специалист, дети лучше усваивают материал по географии и истории, когда в нем достаточно иллюстраций, которые в силу разных причин не попадают в печатные версии.

Еще одним преимуществом нового образовательного ресурса, по ее словам, является возможность оперативно вносить изменения и уточнения. Если содержание печатного учебника изменяется один раз в несколько лет, то в электронную версию правки будут вноситься по мере их поступления.

Специально для учителей разработчики позаботились о методическом наполнении – есть планы-конспекты уроков, сценарии их проведения. Поэтому учителю нужно будет лишь выбрать необходимое и сконструировать урок таким образом, как он хотел бы.

До конца года ресурс будет работать в “условно тестовом” режиме. На сайте по адресу http://www.osvitanet.com.ua в разделе “Форум” разработчики намерены собрать замечания и пожелания пользователей и использовать их для совершенствования работы ресурса.

Как отметили авторы, сайт они разработали исключительно за средства своего Института, и в дальнейшем надеются на государственную поддержку для развития проекта. При наличии финансирования они обещают достаточно быстро разработать подобные интерактивные учебники и иллюстративное наполнение ко всем предметам обучения в средней школе.

Тем более, отметили разработчики, в 2000 году в Украине была принята концепция развития дистанционного образования, утвержденная постановлением Министерства, которой была поставлена задача расширить доступ ко всем уровням образования на основе использования коммуникационных информационных технологий. Также существует проект международной украинской школы для обучения украинских детей и всех желающих, проживающих за рубежом. Поэтому новый проект разработчики считают чрезвычайно эффективным для реализации отмеченных амбициозных программ.