Президент России Дмитрий Медведев открыл собственный канал на самом популярном в Интернете видеоресурсе YouTube.

Менее года назад Д.Медведев завел интернет-дневник на официальном сайте главы государства, а буквально через несколько месяцев блог "цифрового" президента появился уже в популярном интернет-сообществе Live journal /Живой Журнал/.

Следующим шагом стал видеоресурс компании Google - YouTube. Это самое известное в мире онлайн видео сообщество, которое позволяет находить и просматривать видео, а также обмениваться авторскими роликами.

"Новый канал - продолжение видеоблога на сайте президента, - сообщила ИТАР-ТАСС о проекте пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова. - YouTube - очень популярный ресурс, с его помощью мы надеемся увеличить аудиторию зрителей, причем не только за счет потребителей российского сегмента Интернета, но и русскоязычных обитателей сети в других странах". "Канал создан на бесплатной основе, это совместный проект с YouTube", - подчеркнула Н.Тимакова.

Говоря о периодичности видеообращений Президента, Н.Тимакова отметила, что, как и на других интернет-страницах Д.Медведева, в YouTube "будут выкладываться не только оригинально записанные блоги, но и отдельные фрагменты выступлений Президента".

Официально канал Президента России, который можно найти по адресу www.youtube.com/kremlin, начинает работу сегодня. Но сайте уже можно увидеть первое видеообращение: Д.Медведев поздравляет школьников, студентов, учителей и преподавателей с Днем знаний.