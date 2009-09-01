Команда Черновецкого провалила транспортную программу столицы

Блок Виталия Кличко заявляет, что, несмотря на выделенные в бюджете Киева средства команда мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО провалила городскую программу развития транспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Блока Кличко.

«Столичной власти хватило полтора года, чтобы не только перечеркнуть свою программу развития городского транспорта, но и значительно ухудшить ситуацию в отрасли», - заявляют в блоке.

Блок Кличко отмечает, что сорваны сроки пуска новых станций метрополитена: «Команда мэра уже не говорит о «строительстве метро на Троещину в 2008 или 2009 году» и в очередной раз откладывает запуск станций на Теремках, хотя средства на погашение задолженности в бюджете города были предусмотрены в полном объеме».

При этом представители блока отметили, что широко разрекламированный проект «Столичная электричка» оказался «очередным мыльным пузырем», ведь станция «Троещина» (в действительности станция «Городня») расположена на Русановских садах, в 2 километрах езды от станции метрополитена «Дарница» и в 3 километрах от станции метрополитена «Левобережная».

«Юго-западная железная дорога уже дважды(!) ловила «молодую команду» действующего мэра на лжи о запуске городской электрички: сначала 12 июня, а затем 14 августа. При этом официально на пуск электрички из бюджета выделено 45 миллионов гривен, а 50 бордов с рекламой этой электрички стоили киевлянам около полумиллиона долларов», - говорится в сообщении Блока Кличко.

Что касается работы речного трамвайчика, который вместо метрополитена соединяет левый и правый берега Днепра в Киеве, в Блоке Кличко заявили, что он работает всего 4 часа в сутки.

«Реконструкция линии скоростного трамвая на Борщаговке вообще фактически переросла в преступление. Ведь при «реконструкции» используются старые рельсы и непонятное крепление, которые могут спровоцировать аварию на первом же пуске такого трамвая», - говорится в сообщении Блока Кличко и подчеркивается существование предписания Главной государственной технической инспекции городского электротранспорта МинЖКХ, которым четко запрещено дальнейшее проведение работ. Между тем «реконструкция» продолжается, утверждают в Блоке Кличко.

Авторы сообщения обращают внимание на то, что повышение тарифов на проезд не привел к улучшению в работе транспорта: КП «Киевский метрополитен» смогло закупить всего один новый поезд, который чаще ломается, нежели перевозит пассажиров. Вместе с тем, тендер по закупке 100 новых вагонов отменен Министерством экономики, поскольку проведен с нарушением норм действующего законодательства.

«В то же время все 333 вагона метро находятся в залоге, поэтому киевляне могут в ближайшее время начать ходить пешком по рельсам», - отмечают в Блоке Кличко.

В свою очередь, КП «Киевпасстранс» за три года списал около трети подвижного состава: 142 троллейбуса, 289 автобусов и 23 трамвая. Вместо них, как отмечают в Блоке Кличко, закуплено 205 маршрутных такси.

«Таким образом, предприятие не только получает прибыль, которая не идет в городской бюджет, но снова и снова заявляет о необходимости повышения тарифов. В то же время заработная плата работникам КП «Киевпасстранс» выплачивается с задержкой в три месяца”, - подчеркивают в Блоке Кличко.