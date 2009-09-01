«Киевстар» выплатит дивиденды за 2008 год

Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "Киевстар Дж. Эс. Эм." утвердило финансовые результаты компании по итогам 2008 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе основного акционера "Киевстара" компании «Теленор» (Норвегия).

Согласно сообщению, на основании утвержденных финансовых результатов собранием принято решение о распределении дивидендов в размере 1,9 млрд. гривень. Выплату дивидендов планируется произвести в полном объеме до 20 декабря 2009 года включительно.

Акционеры получат дивиденды в зависимости от доли пакета акций.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи, которому доверяют свое общение 22,2 млн. чел. (по состоянию на 01.07.2009 г.). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 194 странах на 5 континентах.

Основные акционеры компании – «Теленор», владеет 56,5% акций ЗАО "Киевстар Дж. Эс. Эм.", и консорциум "Альфа-Групп" (компания «Сторм») - 43,5%.