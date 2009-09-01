Путин собирается в Харьков

Премьер-министр России Владимир ПУТИН принял приглашение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО приехать в Харьков в октябре во главе российской делегации для проведения украино-российского экономического комитета и пообещал, что российская сторона основательно подготовится к этому мероприятию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместном с украинским премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО брифинге по окончании их встречи в Гданьске (Польша).

«Юлия Владимировна пригласила российскую делегацию в Харьков в октябре. К этому времени мы подготовимся основательно, будем обсуждать эти вопросы (торгово-экономического сотрудничества – УНИАН) не на ходу, а на украинской земле», - сказал В.ПУТИН.

В частности, он отметил, что в ходе заседания комитета необходимо будет обсудить «диверсификацию наших связей по очень многим направлениям».

«Вы знаете, уровень кооперации между российскими и украинскими предприятиями очень часто такой, что друг без друга эти предприятия просто встанут, просто не будут существовать. Это, в том числе, относится и к самолетостроению», - сказал В.ПУТИН.

В.ПУТИН также отметил, что на заседании экономического комитета необходимо будет обсудить вопросы не только сотрудничества в энергетической сфере и области самолетостроения, но и вопросы сотрудничества в машиностроении и судостроении.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что на экономическом совете в октябре необходимо будет обсудить и сотрудничество в транспортной сфере.

«Проблемы, которые у нас были в транспортной сфере, они обязательно будут до конца решены во время октябрьской встречи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.