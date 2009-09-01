ВОЛЯ увеличила объем включенной информации в Интернет-пакетах

С 1 сентября, компания ВОЛЯ увеличила объем включенной информации в тарифных Интернет-пакетах «Діалог» и «Пошук», исходя из потребностей и пожеланий абонентов, выбирающих данные пакеты. Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина Сигда.

По ее данным, в пакете «Діалог» объем включенной информации увеличен до 3000 Мбайт, а в пакете «Пошук» - до 8000 Мбайт. Интернет-пакеты без ограничения скорости «Діалог» и «Пошук» сформированы с учетом потребностей абонентов, использующих Интернет для общения и поиска информации.

Как сообщлила А.Сигда, ранее компания ВОЛЯ для всех абонентов «Воля Бродбенд», которые выбрали пакеты «Гра» и «Життя», отменила тарификацию трафика с ресурсов, размещенных в Дата-центре ВОЛЯ. Она отметила, что Дата-центр ВОЛЯ — один из лидеров украинского Интернета, где сосредоточенны самые популярные порталы и развлекательные сервисы, общим объемом информации более 1 петабайта. Пакеты без ограничения скорости «Гра» и «Життя» сформированы, прежде всего, с учетом потребностей абонентов, активно использующих Интернет для мультимедийных развлечений (игры, музыка, видео и т.д.).

Кроме улучшений для действующих абонентов, компания ВОЛЯ в августе предложила новый акционный пакет для новых абонентов «Воля Фристайл» стоимостью 50 грн/мес., без ограничения скорости и без учета объема использованной информации. Преимуществом этого предложения является то, что за время пользования пакетом «Воля-Фристайл» абонент сможет определить свои регулярные потребности, а компания, в свою очередь, – максимально точно порекомендовать оптимальный по наполнению и характеристикам регулярный пакет, который будет соответствовать среднему уровню потребления абонента в период действия акционных условий.

По словам директора по маркетингу и коммуникациям компании ВОЛЯ Андрея Метельского, компания продолжает постоянные опросы абонентов относительно дальнейшего улучшения условий пользования и привлекательности пакетов услуг. Как и ранее, опросы проводятся на Портале абонента и на обратной стороне счетов, поэтому абоненты являются активными участниками улучшений.

«Мы внимательно изучаем пожелания наших пользователей высокоскоростного доступа в Интернет и на основании пожеланий определяем приоритетные направления развития услуги», - отметил он.

Кроме того, по словам А.Метельского, уже несколько месяцев действует программа лояльности, в соответствии с которой каждый абонент, который своевременно пополняет свой счет, принимает участие в ежемесячном розыгрыше призов. А все, кто подписался на пакеты «Діалог», «Пошук», «Гра» но «Життя» и своевременно пополняет свой лицевой счет на протяжении года - получают бонусный «13-й месяц» совершенно неограниченного Интернета.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером, предоставляющим комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, а также услуги крупнейшего в Украине Дата-центра.