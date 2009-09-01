Путин: нужно объединить усилия авиапрома Украины и России

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает необходимым объединить усилия предприятий авиационной промышленности Украины и России на организационно-правовом уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместном с украинским премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО брифинге по окончании их встречи.

В.ПУТИН отметил хорошие перспективы сотрудничества Украины и РФ в области самолетостроения.

«Российская сторона немножко скорректировала свою позицию по Ан-70, посмотрим, как можно было бы реализовать этот проект. Тоже еще здесь есть о чем говорить. Но самое главное, что нужно было бы сделать – это на организационно-правовом уровне объединить усилия украинских и российских компаний, работающих в области самолетостроения», - сказал российский премьер.

В свою очередь премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО также отметила необходимость создания совместных с Россией проектов в области самолетостроения.

«Я думаю, что все наши совместные проекты в авиастроении, они имеют право на жизнь, потому что по всем самолетам мы имеем кооперацию 50 на 50, 30 на 70. Это такой объем кооперации, который требует объединения усилий и создания совместных проектов для того, чтобы успешно осваивать мировые рынки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Ан-70 – среднемагистральный грузовой (оперативно-тактический военно-транспортный) самолет нового поколения, предназначается для замены морально и физически устаревшего Ан-12. Самолет выполнен по аэродинамической схеме четырехмоторного винтовентиляторного турбовинтового высокоплана с однокилевым оперением и хвостовым грузовым люком.

Первый полет Ан-70 состоялся 16 декабря 1994 года в Киеве.

Поначалу Российские ВВС решили закупить 160 Ан-70, но потом отменили заказ из-за очень высокой стоимости Ан-70 (его цена оказалась в два раза выше стоимости таких российских аналогов, как Ил-214, Ту-330 и Ил-76МФ). Украинские ВВС решили закупить пять Ан-70. Будущее Ан-70 оказалось под вопросом – Россия отказалась от участия в проекте в пользу Ил-76МФ.

27 августа на совещании на Харьковском авиазаводе премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО напомнила, что на днях премьер России подписал распоряжение российского правительства о совместном украинско-российском производстве самолета Ан-70.