Моряки судна «Берикс» намерены добиваться зарплаты через суд

Списанный на берег экипаж теплохода «Берикс», которому судовладелец так и не выдал зарплату за 8 месяцев работы, намерен судиться с компанией «Укрфрахт».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Керченского профсоюза работников торгового и рыболовецкого флота Борис ВЕЙШТОРГ на пресс-конференции в Одессе.

Всего компания задолжала морякам «Берикса», которые должны были в декабре 2008 года доставить из Грузии в Турцию груз неликвидного мяса, зарплату на общую сумму 130 тыс. долл., уточнил экс-капитан теплохода Леонид ПРОХОРОВ. Зарплату должны были выдать, по его словам, сразу после ремонта судна в Одессе. Однако «Берикс» ушел в Турцию, а расплачиваться с бывшим экипажем за чартерный рейс оказалось некому.

Как уточнил бывший капитан судна, встретиться с владельцем «Берикса» не удается, фрахтователь судна Владимир НЕХОРОШЕВ тоже более двух месяцев уклоняется от любых встреч с моряками, «не отвечает на телефонные звонки. Контакты с экипажем он оборвал, заявив, что никакого отношения к судну «Берикс» не имеет и никаких финансовых обязательств не несет, поскольку его договор с судовладельцем давно разорван».

Между тем, у бывших членов экипажа, как выяснилось, вообще не имеется никаких документов, подтверждающих сотрудничество с компанией «Укрфрахт». По словам старшего механика Дмитрия СУХАРЕВА, «члены экипажа писали заявления на имя Владимира НЕХОРОШЕВА, он их собрал, чтобы затем оформить договора. Однако никаких документов никто не увидел – нас торопили выходить из порта Поти в чартерный рейс».

Однако лидер профсоюза Б.ВЕЙШТОРГ убежден, что «никаких проблем в суде быть не должно, поскольку имеется договор между судовладельцем и фрахтователем. А договором на чартерный рейс предусматривается выплата заработной платы каждому члену экипажу в соответствии с судовой ролью на борту теплохода».

В свою очередь, заместитель председателя Государственной администрации морского и речного транспорта Украины Виктор СУДАРЕВ заявил, что часть вины за то, что судно более полугода не могло зайти для ремонта ни в один порт Украины, лежит на капитане «Берикса» Л.ПРОХОРОВЕ.

«Я думаю, что капитан четко понимал, какой груз брал на борт судна в грузинском порту Поти, - подчеркнул он. - Видел и то, что схема транспортировки груза изначально была не совсем законная, потому что маркировка груза датирована 2005 годом. И капитан, которому надлежало отрегулировать этот вопрос с фрахтователем, принял неверное решение, поставив теплоход под загрузку неликвидного груза».

Должностные лица Министерства транспорта и связи, подытожил В.СУДАРЕВ, уже подключили к изучению ситуации с транспортировкой испорченного мяса сотрудников Генеральной прокуратуры и СБУ. Ведь оказалось, что теплоход «Берикс» под украинским флагом ходил в рейсы без лицензий, которых не было ни у фрахтователя, ни у судовладельца, а члены экипажа работали без договоров.

«Тщательная проверка и выводы нужны для того, чтобы подобная история вскоре не повторилась с экипажем другого отечественного теплохода», - подытожил В.СУДАРЕВ.

Как сообщал УНИАН, теплоход «Берикс» под украинским флагом в конце 2008 года вышел из порта Поти (Грузия) с грузом неликвидной птицы, свинины и крольчатины (около 200 тонн). По информации судовладельца, мясо везли на утилизацию в Россию. Однако из-за технических неполадок судно не вышло из Черного моря. Ни один из украинских портов не дал разрешения на заход «Берикса» в акваторию, поскольку это запрещено действующими в Украине санитарными нормами. Тем не менее, судно пыталось стать на якорь в портах Николаева, Керчи, Ильичевска. Последним перед Одессой был порт «Южный», при этом в июле капитан «Берикса» уже в ультимативной форме требовал снять с судна четырех членов экипажа (на борту находились 12 членов экипажа – граждан Украины).

В начале июля 2009 года судно «Берикс» осмотрела инспекция Государственного портового надзора морского торгового порта «Южный». По результатам досмотра судно признано непригодным для плавания и таким, которое может быть доставлено к месту проведения ремонта лишь при помощи буксира.

31 июля 2009 года судно было поставлено к причалу «Судоверфь-Украина» Одесского порта, где производился его ремонт. Мясо на борту находилось в замороженном состоянии, трюмы опломбированы.

20 августа т.г. ремонт на судне был полностью завершен, и 21 августа оно покинуло Одесский морской торговый порт.