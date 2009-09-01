ВОЛЯ увеличила объем включенной информации

Компания ВОЛЯ с 1 сентября увеличила объем включенной информации в тарифных Интернет-пакетах «Діалог» и «Пошук», до 3000 и 8000 Мбайт, соответственно.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее словам, Интернет-пакеты без ограничения скорости «Діалог» и «Пошук» сформированы с учетом потребностей абонентов, использующих Интернет для общения и поиска информации.

Напомним, ранее компания ВОЛЯ для всех абонентов «Воля Бродбенд», выбравших пакеты «Гра» и «Життя», отменила тарификацию трафика с ресурсов, размещенных в Дата-центре ВОЛЯ.

Кроме того, компания ВОЛЯ в августе предложила новый акционный пакет для новых абонентов «Воля Фристайл» стоимостью 50 грн/мес. без ограничения скорости и без учета объема использованной информации.

Подробнее читайте http://economics.unian.net/rus/detail/20207

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером, предоставляющим комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, а также услуги крупнейшего в Украине Дата-центра.