Инвесторы предлагают построить в Кременчуге тоннель под Днепром

В Кременчуге инвесторы предлагают построить тоннель под Днепром вместо моста через речку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил губернатор Полтавской области Валерий АСАДЧЕВ во время рабочей поездки в Кременчуг.

По его словам, инвестор просчитал, что строительство тоннеля обойдется на треть дешевле, чем строительство моста.

«Строительство моста требует 1 млрд. евро, а тоннеля – 600-700 млн.», - заявил губернатор. При этом он не пожелал назвать инвестора.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что на строительство моста через Днепр в Кременчуге понадобится порядка 5 млрд. грн. и порядка 6 лет. Новый мостовой переход, согласно проекту, представляет собой два раздельных сооружения, каждое из которых рассчитано на три полосы движения. Учитывая значительную стоимость мостового перехода, проектанты говорили о возможном поэтапном введении его в эксплуатацию, что даст возможность разделить все расходы на несколько частей.