Порт «Южный» в конфликте с «ТИС» занял юридически верную позицию

Киев. 2 сентября. УНИАН. Аналитик ОО "Центр исследований корпоративных отношений" Вячеслав БУТКО считает, что Государственный порт «Южный» занял юридически обоснованную позицию в конфликте с частной стивидорной компанией «ТИС».

Так он прокомментировал УНИАН предложение порта «Южный» компании «ТИС» подписать договор для разрешения конфликтной ситуации, возникшей между предприятиями.

По мнению В.БУТКО, требования порта, изложенные в проекте договора, законны и прозрачны.

В проекте договора, который предложено подписать между ГП МТП «Южный» и компанией «Трансинвестсервис», в частности, отмечается: «Стороны подтверждают отсутствие каких-либо взаимных материальных, имущественных и претензий другого характера, связанных с проектированием, строительством, введением в эксплуатацию и эксплуатацией Предприятием (ТИС - УНИАН) причалов №21, 22, в том числе исполнением Предприятием комплекса необходимых дноуглубительных работ и других работ, в том числе работ, которые исполнялись (исполняются) с привлечением третьих лиц».

При выполнении данного условия, порт обязуется, «в соответствии с требованиями действующего законодательства включить причалы №21, 22, которые построены и введены в эксплуатацию Предприятием (ТИС – УНИАН), в Обязательные постановления ГП «МТП «Южный», - указано в проекте договора.

Как отметил эксперт, это типовой договор, который предлагается любой компании – собственнику причала, для включения причалов в Обязательные постановления.

По словам В.БУТКО, таким образом руководство порта защищает МТП «Южный» от необоснованных исков и неутвержденных ранее «компенсационных» выплат со стороны морпорта, дабы сохранить стратегически важное и успешно развивающееся государственное предприятие.

При этом эксперт отметил, что сообщения ТИС о том, что порт якобы принуждает компанию к подписанию договора об отказе от имущественных или финансовых претензий в будущем, не соответствуют действительности.

Как сообщал УНИАН, в январе 2009 года дочерняя компания «Трансинвестсервис» - «ТИС-Руда» - подала иск к порту «Южный» в Хозяйственный суд Одесской области с требованием возместить средства, потраченные на работы по углублению дна в районе причала №18. Дноуглубление в районе причала №18 было проведено по собственной инициативе «ТИС-Руда», но компания потребовала от порта возмещения затрат по дноуглубительным работам. Отказ порта заплатить за работу, не согласованную с ним, вылился в судебную тяжбу. «ТИС-Руда», по убеждению порта, необоснованно требует компенсировать 51,3 млн. грн., потраченные на дноуглубительные работы.

Государственное предприятие Морской торговый порт «Южный» основано в 1978 году, расположено в акватории Аджалыкского лимана, в 30 км на северо-восток от Одессы, является одним из самых глубоководных портов на Черном море. Порт способен принимать судна дедвейтом (грузоподъемностью) до 150 тыс. тонн и обслуживает основные экспортные и транзитные грузопотоки навалочных, угольно-рудных, генеральных, химических и наливных грузов.

По итогам 7 месяцев 2009 года грузооборот порта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 9,1% и составил 10 млн. 826,4 тыс. тонн.

За 7 месяцев портом было обработано 447 судов и 101 тыс. 447 полувагонов, заработная плата сотрудников порта выросла на 16%. За первое полугодие 2009 года порт «Южный» перечислил в госбюджет 187,2 млн. грн.

Грузооборот порта в 2008 г. составил 21 млн. 698 тыс. тонн.