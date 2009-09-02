В Киеве ограничат движение авто в направлении левого берега

В Киеве из-за проведения текущего ремонта на металлическом прогоновом строении Южного моста, предусмотрено частичное ограничение движения транспорта в ночное время с 22.00 до 04.00 в период с 4 до 7 сентября 2009 года в направлении левого берега.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Также, в ночь с 6 на 7 сентября (с 24.00 до 06.00) предусмотрено полное ограничение движения транспорта по эстакаде через Столичное шоссе в направлении просп. Науки и ул. Киквидзе. Движение транспорта на съездах в направлении Столичного шоссе и моста Патона перекрываться не будет.