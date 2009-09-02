Доходы от доступа в Интернет в Украине выросли

Объем доходов от широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в Украине во 2-м квартале 2009 года по сравнению с 1-м кварталом 2009 года вырос на 7% и составил до 570 млн. грн.

Такие данные приводятся в рейтинге украинского офиса компании iKS-Consulting (Россия), переданном агентству УНИАН.

Согласно результатам исследования, общее число абонентов ШПД в Украине на конец второго квартала 2009 года составило 1,87 млн., из них 1,62 млн. – частные пользователи ШПД (на 7,2% больше, чем по итогам 1-го квартала 2009 года).

Проникновение широкополосного доступа в Интернет в Украине во 2-м квартале 2009 года составило 9,1%, что на 0,6 п.п. больше по сравнению с 1-м кварталом 2009 года.

По данным iKS-Consulting, порядка 75% всех абонентов ШПД в Украине обслуживают 9 ведущих провайдеров, список которых с 681 тыс. абонентов ШПД возглавляет «Укртелеком». Компания увеличила свою абонентскую базу во втором квартале 2009 года по сравнению с первым кварталом на 13 тыс. абонентов (почти на 2%).

Почти вдвое уступает «Укртелекому» по абонентской базе ШПД компания «Воля», у которой на конец второго квартала насчитывалось 367 тыс. абонентов ШПД (рост по сравнению с 1 кварталом - на 12 тыс. абонентов, или на 1%).

Более 100 тыс. абонентов ШПД в Украине имеет еще одна компания – группа компаний Vega, у которой на конец второго квартала 2009 года насчитывалось 110 тыс. абонентов ШПД (рост – на 5 тыс., или на 4,7%).

На четвертом месте в рейтинге расположился объединенный оператор Beeline (включает компании УРС и "Голден Телеком"), у которого число абонентов ШПД во втором квартале 2009 года выросло по сравнению с первым кварталом на 10 тыс. абонентов, или на 17,2%.

Остальные компании имеют менее 40 тыс. абонентов ШПД. По итогам второго квартала 2009 года у одесской компании ТЕНЕТ было 39 тыс. абонентов ШПД (рост по сравнению с первым кварталом - на 3,5 тыс. абонентов, или на 9,8%), у компании Airbites – 30,8 тыс. (рост – на 4,5 тыс. абонентов, или на 17,1%), у компании IPNET (Киев) – 30,3 тыс. (рост – на 5,3 тыс. абонентов, или на 21,2%), FREENET (Киев) – 27,2 тыс. (рост – на 2,7 тыс. абонентов, или на 11%), «Фрегат» (Днепропетровск) – 25 тыс. (рост – на 3,5 тыс. абонентов, или на 16,2%).