«Аэропорт Херсон» признан банкротом

Хозяйственный суд Херсонской области признал банкротом областное коммунальное предприятие «Аэропорт Херсон» и открыл в отношении компании ликвидационную процедуру.

Об этом сказано в постановлении суда от 14 августа т.г. по делу № 5/35-Б-09, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, предприятие признано банкротом по иску управления Пенсионного фонда Украины в Комсомольском районе Херсона. По данным ПФУ, долги коммунального предприятия по страховым взносам по пенсионному страхованию, а также за доставку льготных пенсий в период с 2006 года по июнь 2008 года составили 105,88 тыс. грн.

При этом, как установил суд, в мае текущего года исполнительная служба уже пыталась взыскать с коммунального предприятия задолженность по пенсионным платежам в размере 74,6 тыс. грн., однако не смогла этого сделать «в связи с отсутствием имущества и средств, а также невозможностью установить местонахождение должника». Кроме того, по данным Государственной налоговой инспекции Херсона ОКП «Аэропорт Херсон» с июля 2008 года прекратило подавать налоговую отчетность.

В связи с этим суд решил признать ОКП «Аэропорт Херсон» банкротом и открыть в отношении него ликвидационную процедуру сроком на 4 месяца. Ликвидатором предприятия назначен арбитражный управляющий Дмитрий ЗАПОРОЖЕЦ.

Справка УНИАН. В 2005 году решением Херсонского областного совета на базе областного коммунального предприятия (ОКП) «Аэропорт Херсон» было создано ООО «Аэропорт Херсон». Соучредителем ООО в равных долях выступили концерн «Титан» (Киев) и Херсонский областной совет. Согласно условиям инвестиционного соглашения, "Титан" обязывался инвестировать в аэропорт не менее 5 млн. грн.

Балансовая стоимость ОКП, по оценкам на момент создания ООО, составляла около 4 млн. грн.

Аэропорт «Херсон» расположен вблизи поселка Чернобаевка Белозерского района Херсонской области. Принимает воздушные суда: Ту-154, Ту-134, Ан-12, Ан-8, Ан-24, Як-40, Ан-32, Ан-26, Як-42, Ил-18, Ми-26, Ми-8, Л-410, вертолеты всех типов.

В настоящее время регулярные пассажирские и грузовые рейсы через аэропорт «Херсон» не выполняются, а с 1 апреля т.г. у аэропорта истек срок действия сертификата эксплуатанта.