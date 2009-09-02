Для участия в Prime Yalta Rally зарегистрировались более 60 экипажей

Для участия в международном авторалли Prime Yalta Rally 2009, которое уже в пятый раз пройдет 11 по 13 сентября 2009 года в г. Ялта (АР Крым), зарегистрировались более 60 экипажей из 12 стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель организационного комитета Prime Yalta Rally 2009 Евгений ЧЕРВОНЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его информации, Prime Yalta Rally 2009, которое является этапом Кубка Европы по авторалли, V этапом Чемпионата Украины по ралли и Кубком Президента Украины, будет проходить в Ялте, а также на трассах возле горы Ай-Петри, поселков Соколиное, Орлиное и Оползневое.

В соревнованиях примут участие профессиональные гонщики из Франции, Греции, Румынии, Узбекистана, Казахстана, Армении, Турции, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, а также лучшие раллийные экипажи Украины. По прогнозу Е.ЧЕРВОНЕНКО, всего же в соревновании примет участие около 80 экипажей.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, общая дистанция гонки составляет около 600 км извилистых дорог горного Крыма с асфальтовым покрытием, из которых более 230 километров составляют специальные участки, которым дана высокая оценка специалистами Международной автомобильной федерации.

Ожидается, что Prime Yalta Rally 2009 посетит президент Автомобильного клуба Монако Мишель БОЙРИ. На ралли также приглашены президенты Автомобильных Федераций стран бывшего СССР. Почетным гостем торжественной церемонии закрытия будет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который лично вручит Кубок победителю в абсолютном зачете.

«Я хочу, чтобы Ялта была свободной от политики, поэтому приглашения на Prime Yalta Rally 2009 получат все без исключения кандидаты в Президенты Украины. В этом году мы ожидаем более 100 000 туристов со всего мира», - добавил он.

Организаторами ралли выступили Автомобильная федерация Украины, проект «Червоненко Racing» и др.

Как сообщал УНИАН, впервые Yalta Rally состоялось в 2005 году. Уже тогда в 2005 году организаторы Yalta Rally поставили перед собой цель привести в Украину Кубок Европы по ралли.

Задействовав на проведение гонки лучшие спортивные и рекламные силы, организаторы добились того, что в 2006 году трассе был присвоен статус этапа Кубка Европы с одним из высочайших коэффициентов по классификации Международной автомобильной федерации, при этом без двухлетнего испытательного срока.

В сентябре 2006 года на церемонии открытия Yalta Rally 2006 присутствовал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Prime Yalta Rally 2007 стало самым ожидаемым событием в автоспортивном сезоне страны прошлого года. В гонках приняло участие рекордное для такого рода соревнований количество экипажей из разных стран Европы – 78 команд.

В 2008 году в соревнованиях принимали участие 63 экипажа профессиональных гонщиков из 12 стран. Почетным гостем ралли стал четырехкратный чемпион ралли «Париж-Дакар», депутат Европарламента Ари ВАТАНЕН.