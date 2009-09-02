Лицензия владельца “Радио “Мелодия” аннулирована

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании принял решение лишить лицензии на вещание радиокомпанию “Оникс”, которая владеет брендом “Радио “Мелодия”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Нацсовета Андрей МИРОШНИЧЕНКО.

Таким образом, отметил он, Нацсовет выполнил предписание Генеральной прокуратуры Украины, которая требовала лишить компанию “Оникс” лицензии из-за неуплаты ею стоимости лицензии. А.МИРОШНИЧЕНКО рассказал, что это было уже второе предписание. Из первого в совете не поняли, чего именно требовала ГПУ, обратились за разъяснением, и получили четкую формулировку: “устранить нарушение, связанное с тем, что радиокомпания “Оникс” осуществляет вещание с лицензией, не уплатив лицензионного сбора”.

Во исполнение предписания Генпрокуратуры Нацсовет принял решение не продлевать действие лицензии этой радиокомпании. Дело в том, заметил А.МИРОШНИЧЕНКО, что “Оникс” должен был оплатить ее стоимость намного раньше, однако в Нацсовете пошли навстречу и предоставили компании дополнительный срок для окончательного расчета. Но после предписания ГПУ медлить дальше стало невозможно.

А.МИРОШНИЧЕНКО допустил, что такое решение вызовет много дискуссий в отечественном медийном пространстве. По его словам, это впервые в истории телерадиопространства Украины аннулируется лицензия у общенационального вещателя.

Решение Нацсовета по вопросам телерадиовещания вступит в силу после его соответствующего оформления, процедура которого будет длиться около десяти дней. После этого радиокомпания “Оникс” должна прекратить вещание, или же опротестовать лишение лицензии в суде, и до вынесения решения по существу просить не лишать ее возможности вести вещание.

Член Национального совета Татьяна ЛЕБЕДЕВА, со своей стороны, объяснила, что главной причиной случившегося является действующая методика начисления лицензионного сбора. По ее словам, когда компании, которые обращаются за разрешениями внести изменения в лицензии, узнают, сколько это будет стоить, они “пугаются счетов” и отказываются от своих намерений. Таким образом, добавила она, бюджет недополучает значительные суммы средств.

Вместе с тем, отметила Т.ЛЕБЕДЕВА, Нацсовет подготовил новую методику расчета лицензионного сбора, чтобы убрать существующие недостатки. Однако пока еще на правительственном уровне не может добиться ее утверждения.