Тимошенко обещает Ливии выполнить условия контрактов

Украина выполнит все условия контрактов на поставки самолетов в Ливию.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила в Триполи во время встречи с секретарем Высшего Народного Комитета Ливии Аль-Багдаде Али АЛЬ-МАХМУДИ.

„Украина исправляет ситуацию с нарушением сроков контрактов, и до конца года мы взяли обязательство поставить в Ливию второй самолет, таким образом мы войдем во все графики, которые были нарушены предыдущими правительствами, и подобные вопросы к Украине больше не будет возникать”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что реализация совместных проектов в самолетостроении является стратегическим направлением украинско-ливийского сотрудничества.

Присутствующий на встрече директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Анатолий МЯЛИЦА заметил, что контракты на поставку самолетов были сорваны при предыдущих правительствах, „а сейчас, благодаря поддержке премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, мы исправим ситуацию”.

Кроме того, глава правительства отметила, что Украина и Ливия имеют большой потенциал для углубления сотрудничества в военно-технической сфере, в космической отрасли, а также относительно модернизации и реконструкции систем воздушно-оборонного комплекса.

Премьер-министр Украины поздравила руководителя правительства Ливии из 40-летием Сентябрьской революции.

В свою очередь, Аль-Багдаде Али АЛЬ-МАХМУДИ поблагодарил Ю.ТИМОШЕНКО за поздравление и особое внимание украинского правительства к Ливии.

Справка УНИАН. В октябре 2005 года Управление гражданской авиации Ливийской Арабской Народной Социалистической Джамахирии и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие ратифицировали договор относительно снабжения нового самолета Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке.

Согласно договору, самолет должен быть поставлен заказчику на протяжении трех месяцев с начала финансирования, которое ливийская сторона обязалась начать со второй половины ноября 2005 года.

Ранее ХГАПП получил от Ливии заказ на изготовление двух летающих госпиталей на базе Ан-74ТК-200С. Предусматривалось, что с началом эксплуатации только с Ан-74 будет заключен контракт на строительство в Ливии базы технического обслуживания украинских самолетов Ан-74 и Ан-140-100.

Самолет Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке 22 мая 2009 года вылетел в столицу Ливии – Триполи.

Самолет Ан-74ТК-300 должен был быть передан Ливии еще в 2006 году, однако в связи с финансовыми трудностями на ХГАПП его строительство затянулось почти на три года. В апреле 2009 годаКабмин выделил Харьковскому авиапредприятию 160 млн. грн. из стабфонда для завершения экспортных заказов.

20 июля 2009 года Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что второй самолет Ан-74 будет поставлен в Ливию в конце текущего года, а третий – не позже мая следующего.

Также премьер обвинила правительство Виктора ЯНУКОВИЧА в нарушении выполнения контракта на поставки самолетов Ан-74.

В Партии регионов эти обвинения отвергают.