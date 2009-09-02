Винский: ЕБРР отказал Укрзализныце и-за Кабмина

Европейский банк рекострукции и развития (ЕБРР) отказал «Укрзализныце» в кредитовании в связи с нежеланием правительства проводить ее реформирование.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Центрального оргкомитета Народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость», экс-министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, ЕБРР заявил о приостановке кредитования «Укрзализныци», пока последняя не проведет реформирование организационной структуры.

По мнению И.ВИНСКОГО, блокирование со стороны правительства реформирования "Укразализныци" может привести к банкротству государственного монополиста. Так, по его информации, на сегодня износ подвижного состава "Укрзализныци" составляет 84%, что, в свою очередь, приводит к увеличению эксплуатационных расходов на 1,5 млрд. грн., увеличивает потребление энергоносителей, а также снижает КПД работы украинской железной дороги. Общую сумму ежегодных расходов, связанных с устаревшим состоянием «Укразализныци», экс-министр транспорта и связи оценил в 2,5 – 3 млрд. грн.

По его словам, снижение правительством около года тому ж/д тарифов для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) также привело к потери "Укразализныцей" почти 1 млрд. грн.

И.ВИНСКИЙ также отметил, что ситуацию с реформированием «Укразализныци» могла бы исправить разработанная во время его пребывания на посту министра транспорта и связи Программа реформирования (рыночной трансформации) железнодорожного транспорта до 2015 года, направленная в Кабинет министров Украины еще год назад, которая до сих пор остается на рассмотрении. В частности, по словам И.ВИНСКОГО, данная программа предусматривает передачу функций госуправления отраслью профильному центральному органу исполнительной власти, создание вместо шести региональных железных дорог, которые существуют сегодня, единого субъекта хозяйствования, а также создание условий для выхода на рынок железнодорожных перевозок компаний-операторов разных форм собственности с собственным парком вагонов, т.е. создание конкуренции в сфере грузовых и пассажирських перевозок.

"В связи с игнорированием рассмотрения Программы Кабинетом министров во главе с Юлией ТИМОШЕНКО я был вынужден поднимать этот вопрос, в частности, перед главой государства. Президент безоговорочно поддержал меня. Соответствующее решение принял также Совет национальной безопасности и обороны Украины. - Однако на Юлию Владимировну это не повлияло", - отметил И.ВИНСКИЙ.

По словам экс-министра транспорта и связи, теперь на проведение соответствующих реформ, которые бы дали возможность возобновить кредитование предприятий с боку ЕБРР, необходимо не менее года.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития исключил выдачу новых кредитов «Укрзализныце» без осуществления ею процесса реформирования. В то же время, ЕБРР продолжает работать с «Укрзализныцей» по обслуживанию уже выданных кредитов.