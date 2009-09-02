В АМКУ поступило 420 жалоб на операторов кабельного телевидения
17:49, 02 сентября 2009Транспорт/Связь
0
За последний месяц
За последний месяц в АМКУ поступило около 420 жалоб на операторов кабельного телевидения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.
Согласно сообщению, на протяжении четырех недель на «горячую» телефонную линию Комитета по вопросам кабельного телевидения поступило около 400 жалоб потребителей относительно деятельности операторов. Кроме того, в АМКУ от потребителей поступило свыше 20 письменных обращений.
Большинство жалоб поступают от жителей Киева, Сум, Ровно, Донецка, Львова, Хмельницкого и Ивано-Франковска. Характер жалоб в АМКУ не уточнили.
Работа «горячих» линий в территориальных отделениях Комитета продолжается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter