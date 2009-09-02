Сегодня в Киеве начала курсировать городская электричка сообщением станция «Троещина» – станция «Киев-Петровка».

Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации, отныне столичные жители левого берега Днепра, воспользовавшись городской электричкой, могут доехать на правый берег всего за 7 минут.

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ во время торжественного открытия движения нового вида городского транспорта выразил убеждение, что реализация проекта городской электрички поможет решить неотложную проблему обеспечения транспортного сообщения Троещины, Воскресенского и Радужного жилищных массивов с правым берегом. Главные преимущества городской электрички, по словам городского председателя, – это значительная экономия времени пассажиров на преодоление маршрута и уменьшения нагрузки на общественный транспорт через Московский мост в направлении станции метро «Петровка». Таким образом, поездки киевлян станут более комфортными и удобными.

Первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, который является куратором проекта, отметил, что именно эффективное использование существующей транспортной системы и применение инновационного подхода к развитию инфраструктуры является приоритетами городской власти в транспортной сфере. Это в полной мере демонстрирует проект внедрения городской электрички.

Чтобы организовать подъезд киевлян к станции «Троещина», коммунальное предприятие «Киевпасстранс» открыло новые автобусные маршруты №№59, 60, 61. Интервал движения между ними будет составлять 2-3 минуты, что даст возможность жителям Троещины добираться до электрички своевременно и без осложнений. Стоимость проезда городской электричкой составляет 1 грн. 70 коп., льготные категории пассажиров будут ездить бесплатно. Для тех, кто воспользуется специальными автобусными маршрутами, предусмотрен единственный социальный билет, который предоставляет право проезда в автобусе и электричке общей стоимостью 2 грн.

«Учитывая, что жители прилегающих домов привыкли отдыхать у озера, мы упорядочили пляжную зону в районе станции «Троещина»: обновили пляж, построили детскую и волейбольную площадки, обустроили клумбы и высадили деревья», – добавил Д.БАСС.

Проект городской электрички будет осуществляться поэтапно. На первом этапе планируется создание так называемого «Северного полукольца», которое со временем совместит в объединит в себе станции и платформы: «Дарница», «Киевская Русановка», «Киев-Днепровский», «Троещина», «Оболонь», «Киев-Петровка», «Зенит», «Вишгородска», «Сырец», «Рубежовска», «Святошин», «Борщаговка». На втором этапе планируется оборудовать «Южное полукольцо» и продолжить маршрут от Дарницы к Борщаговке через станции «Караваевы дачи», «Протасов Яр» и «Выдубичи».