АМК предлагает КГГА вместе развивать конкуренцию

Антимонопольный комитет Украины внес в Киевскую городскую государственную администрацию официальное предложение создать общую рабочую группу с целью решения проблем и развития конкуренции в сфере кабельного телевидения в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

«С соответствующим письмом в адрес Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО обратился и.о. председателя комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО», - говорится в сообщении.

Кроме того, АМК предложил КГГА обеспечить всестороннее информирование жителей столицы о возможности получения услуг доступа к телепрограммам через системы коллективного приема, которые предоставляются СКП «Киевтелесервис». В этом случае, как говорится в сообщении АМК, в случае технической возможности, если не менее 50% жильцов дома соглашаются получать услуги у этого предприятия с помощью домовых антенн, принимается решение о проведении необходимых работ.

В АМК сообщили, что «по имеющейся в комитете информации, МинЖКХ также поддерживает позицию СКП «Киевтелесервис» в создании конкуренции другим операторам кабельного телевидения». Кроме того, по данным АМК, Минрегионстрой «выразил готовность способствовать внедрению коллективных систем телевидения при осуществлении проектных и строительно-монтажных работ как на объектах новостроек, так и во время реконструкции старого жилищного фонда».

Как отмечается в сообщении АМК, государственные ведомства «имеют общее мнение» относительно необходимости создания общенациональной системы цифрового телерадиовещания в Украине, что и предусмотрено соответствующей программой, утвержденной Кабинетом министров Украины и региональным соглашением «Женева-2006». Реализация отмеченной программы правительства, как считают в АМК, «обеспечит альтернативный кабельному телевидению» способ приема телепрограмм.

Одновременно, Киевское отделение АМК внесло официальные рекомендации в райгосадминистрации Киева относительно принятия мер в части создания альтернативных источников получения потребителями услуг кабельного телевидения. В частности, одним из путей реализации таких мер, по мнению Киевского отделения АМК, могло бы стать предоставление провайдерам доступа к домам коммунальной собственности.

Как отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, Киевская городская государственная администрация «должна создать в Киеве такую ситуацию», при которой рынок кабельного телевидения получит условия для развития добросовестной конкуренции, «это также касается и других городов Украины».