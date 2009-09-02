Реконструкция Днепропетровского аэропорта начнется с 20 января

Реконструкция Днепропетровского международного аэропорта начнется с 20 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.

«В соответствии с условиями договора приватизации компании «Днепроавиа», с 20-го января 2010 г. начнется строительство временного терминала. В июне начнется строительство нового терминала аэропорта. До 20-го января планируется выполнить проекты реконструкции взлетно-посадочный полосы, строительства дополнительной рулежной полосы, подготовка перронов, авиационных сооружений, которые имеют отношение к авиационному полю», - сказал В.БОНДАРЬ.

По его словам, Днепропетровский аэропорт будет сдан в эксплуатацию после реконструкции в сентябре 2011 г.

В.БОНДАРЬ также отметил, что группа «Приват» обязалась вложить в реконструкцию и модернизацию аэропорта не менее 114 млн. долл. Еще около 100 млн. долл. собственник намерен направить на развитие инфраструктуры аэропорта.

В период реконструкции аэропорт будет полностью функционировать в стандартном режиме, с ограничением на строительные работы.

Кроме того, В.БОНДАРЬ сообщил, что в сентябре будет погашена кредиторская задолженность компании «Днепроавиа» в объеме 440 млн. грн.