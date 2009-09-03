Речной трамвай в Киеве теперь ходит только вечером

Утренние рейсы речного трамвая между Почтовой площадью и Березняками отменили, пишет газета «Сегодня» (№190).

Как пояснили в мэрии, это связано с тем, что по утрам катер ходил почти пустой, зато вечером многие с удовольствием едут домой по Днепру. Планируется, что речная маршрутка будет ходить до октября, стоимость проезда пока остается прежней - 10 грн., льготникам — бесплатно.

Издание также сообщает, что в Киеве открыт новый маршрут речного трамвая - с причала на Оболонской набережной до Почтовой площади.

Как показали «пробные заезды», спроса на утро на этом маршруте также практически нет, поэтому рейсы будут осуществляться также в вечерние часы. С Подола в будние дни катера будут отправляться в 17.00, 18.20 и 19.40, а с Оболони - в 17.40, 19.00 и 20.20. В выходные трамвайчики будут ходить с 14.30 до 20.00. Путь от Почтовой до Оболони займет полчаса.

Как сообщал УНИАН, 24 июля был официально открыт в Киеве «альтернативный вид общественного пассажирского транспорта» – муниципальный речной трамвай. Маршрут соединяет «10 причал» (станция метро «Почтовая площадь», Речной вокзал) и станцию «Березняки» (причал возле моста им. Патона).

Первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС высказал уверенность, что «речной трамвай» значительно улучшит транспортное сообщение между левым и правым берегами Днепра. Он сообщил, что теплоходы будут курсировать в рабочие дни в утренние и вечерние часы «пик».

Тогда сообщалось, что планируется открыть маршруты в сторону Оболони и Русановских садов.