Киевский метрополитен хотят спасти отменой "безлимиток"?..

В том, что метрополитен лучше других видов столичного общественного транспорта – скоростной и “беспробковый”, сегодня никто не сомневается. А за удовольствие следует платить и сполна, решили в КГГА. А содержание подземки в очередной раз попытаются свалить на плечи киевлян...

Власть готовит на сентябрь новое решение по упорядочению системы проезда в киевском коммунальном транспорте. Повышать стоимость проезда в этом году больше не будут, заверили в КГГА. По крайней мере, распоряжением с буквальной формулировкой. И все же проезд подорожает – за счет лимита “безлимитных” проездных.

Напомним, Киевская городская государственная администрация планирует ограничить количество поездок в проездных билетах на метро на месяц 70-тью.

Это предусмотрено проектом регуляторного акта «О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 28.01.2009 № 90 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения».

Согласно проекту, стоимость проездных билетов на один вид транспорта – автобус, трамвай, фуникулер, троллейбус для физических и юридических лиц составит 80 грн., для студентов высших учебных заведений I–IV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений дневной формы обучения – 40 грн., для учеников дневной формы обучения – 20 грн. При этом на метрополитен – соответственно 95 грн., 48 грн. и 24 грн. На два вида транспорта – без учета метро, соответственно 135 грн., 65 грн. и 33 грн., а на три вида – 160 грн., 80 грн. и 40 грн. Отметим, на сегодня для школьников проезд в транспорте является бесплатным.

В стоимости проездных билетов, кроме изготовленных на основе пластиковых бесконтактных карт, учтена стоимость их изготовления. В случае приобретения проездных билетов на основе пластиковых бесконтактных карточек сверх стоимости проездного билета взимается залоговая стоимость бесконтактной карточки в размере 7 грн.

Стоит отметить, что тарифы на услуги по перевозке пассажиров городскими видами транспорта, которые работают в обычном режиме движения, были снижены с 2 грн. до 1,70 грн. – на проезд в метрополитене и отменен тариф в 2 грн. на проезд наземными видами транспорта при покупке билетов на остановках. Рабочая группа, созданная по поручению Кабинета министров с учетом договоренностей с Антимонопольным комитетом, отмечает, что средний доход от перевозки одного пассажира в Киевском метрополитене составляет на сегодня 1,41 грн., а наземными видами транспорта - 0,77 грн. “Поэтому для улучшения финансового состояния предприятий транспорта возникает необходимость поиска дополнительных источников поступлений”, - отмечают эксперты.

Проектом распоряжения отменяются некоторые виды проездных билетов на городской пассажирский транспорт – метрополитен, автобус, трамвай, фуникулер, троллейбус, но стоимость проездных билетов не меняется.

Авторы проекта отмечают, что несмотря на повышение до 1,50 грн. действовавших с 19 марта 2000 года тарифов на перевозку пассажиров в размере 0,50 грн., результатом финансовой деятельности КП "Киевский метрополитен" за I полугодие 2009 года стал убыток в 125 млн. 486 тыс. грн., а КП "Киевпасстранс" - 121 млн. 790 млн. грн. При этом из городского бюджета предприятиям транспорта в этом периоде было выделено 82 млн. 675,5 тыс. грн.

В “Киевском метрополитене” данные о неутешительном финансовом состоянии предприятия подтвердили, как и тот факт, что инициатором лимитации проездных стали именно столичные транспортники. “Киевский метрополитен” ежегодно формирует тариф на проезд, и направляет в Киевскую городскую государственную администрацию расчеты плановых показателей в соответствии с требованиями нормативных актов. Действующие тарифы в метрополитене были установлены на основе расчетов плановых показателей себестоимости на 2008 год. Аналогичные расчеты предоставлялись и в текущем году. Экономически обоснованный тариф составляет в 2009 году 2,52 грн”, - отметили в пресс-службе предприятия.

Недостаток средств на развитие метро несмотря на недавнее повышение цен на проезд в “Киевском метрополитене” объяснили просто: в минувшем году значительные средства предприятию были выделены из госбюджета, в этом году даже при условии увеличения поступлений от реализации услуг по перевозке пассажиров их недостаток вызван недофинансированием из бюджета. “За первое полугодие 2009 года предприятие получило доходов от платных перевозок в сумме 281,0 млн. грн. При этом «Киевский метрополитен» получил бюджетных ассигнований 16,5 млн. грн., при расчетной потребности в 259 млн. грн. В аналогичном периоде прошлого года доходы от перевозок составили 118,2 млн. грн., из бюджета предприятие получило 154,9 млн. грн. Поэтому результатом работы КП «Киевский метрополитен» в I полугодии стал убыток в размере 125,5 млн. грн. При повышении тарифов на перевозку пассажиров до 1,70 грн. с учетом действующей гаммы проездных билетов, в которых стоимость одной поездки составляет 50 коп., средний доход от одного пассажира достигает 1,15 грн. Фактически же себестоимость перевозки одного пассажира в первом полугодии т.г. составила 1,81 грн. Так что для улучшения финансового состояния предприятия возникла необходимость поиска дополнительных источников поступлений”, - объяснили на предприятии.

В КГГА недофинансирования метро в 2009 году комментировать отказались, сославшись на кризис и на нехватку средств, а также на то, что год еще не закончился и “еще есть надежда, что метрополитену перечислят определенный объем средств”.

Руководитель Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий Яструбинский отметил, что предлагая лимитировать количество поездок в проездном на коммунальный транспорт, Киев подражает примеру Москвы и европейского зарубежья, где поездки также ограничили “во благо развития транспортной инфраструктуры”.

Вместе с тем, во фракции столичного БЮТа, которая и обнародовала эти намерения властей, рассказали, что именно власти не раз на протяжении года урезали финансирование коммунального транспорта.

“Когда 30 сентября была сессия по вопросам состояния дел в транспортной отрасли, рассматривался прекрасный пункт – опережающее финансирование развития отрасли. На сегодняшний день уже четыре сессии приняли решение о внесении изменений в городской бюджет 2009 года. Несколько раз ставился вопрос об уменьшении финансирования “Киевского метрополитена” и “Киевпасстранса” по инициативе Черновецкого. Понятно, при таком подходе стратегического управления на этом предприятии не будет”, - отметил глава транспортной комиссии Киеврады Дмитрий Олийник. Решением, которое готовит власть, добавил он, содержание столичного транспорта возложат на пассажиров.

По мнению Д.Олийника, чтобы улучшить финансовое состояние предприятий коммунального транспорта, следует изменить саму систему управления. “Первое, что необходимо сделать, это оптимизировать управление этими двумя структурами, поскольку сегодня оно является неудовлетворительным. Именно этим объясняются задержки по выплате зарплаты в “Киевпасстрансе” и проблемы в киевском метрополитене. Сегодня никто не может ответить, каким образом формируется пассажирский поток в Киеве, потому что нет ни таких исследований, ни статистических данных. Самый оптимальный вариант исследования пассажиропотока в Киеве – это “потолок”. К тому же, коммуникация между “Киевпасстрансом”, “Киевским метрополитеном" и частными перевозчиками отсутствует вообще. Фактически, каждый из них работает обособленно, обмена информацией нет. А как без этого оптимизировать работу предприятий?” - объяснил он.

В “Киевском метрополитене” убеждены, что лимитация проездных большинства пассажиров почти не коснется, поэтому ожидать негативной реакции не стоит. “Следует отметить, что лишь 2,56% от общей количество пассажиров метрополитена пользуется проездными билетами более 70 раз в месяц. С учетом вышеизложенного, по расчетам КП «Киевский метрополитен», отмена некоторых проездных билетов предоставит возможность получить дополнительно в 2010 году до 100 млн. грн.”, - отметили в пресс-службе предприятия.

И что бы там ни говорили оппозиция и эксперты, за финансовые неурядицы двух столичных транспортных гигантов опять предложат заплатить горожанам. И киевляне, приходится думать, молча проглотят новый “подарок” властей. Ведь все, что происходит в столице, ее жителей полностью устраивает – по крайней мере, громких сетований на действия города не слышно. Поэтому лимитированные проездные – шаг первый на пути европеизации столичного метро. Следующий – проезд по цене евро?

Лилия Набока (УНИАН)