Полноценное движение по мосту через Днепр откроется до конца года

Полноценное железнодорожное движение по обоим путям железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр будет открыто до конца года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) со ссылкой на начальника дороги Алексея КРИВОПИШИНА.

«Юго-Западная железная дорога является заказчиком этого большого государственного проекта. На сегодня все строительные работы идут по графику», – отметил А.КРИВОПИШИН. Что касается задержек с бюджетным финансированием строительства, то, по его словам, составлен дополнительный график выплаты компенсаций по задолженности за выполненные объемы работ.

В ЮЗЖД подчеркнули, что, несмотря на имеющуюся задолженность, железнодорожники и специализированные мостовые бригады продолжают работать, чтобы не сорвать график и уложиться в срок.

Как сообщал УНИАН, в начале мая начальник ЮЗЖД А.КРИВОПИШИН заявлял, что строительство автомобильно-железнодорожного моста через Днепр в Киеве ведется неудовлетворительными темпами из-за отсутствия финансирования. В то же время он отметил, что отставание будет наверстано и до конца этого года откроется второй железнодорожный путь.

25 марта т.г. правительство выделило еще 100 млн. грн. из Стабилизационного фонда госбюджета на строительство железнодорожно-автомобильного моста в Киеве.

В целом в 2009 году финансирование строительства моста составит 650 млн. грн. Средства будут выделены из Стабфонда.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

По проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста, сейчас ведутся работы на второй ветке.