Vega ввела прямые номера для переадресации

Телекоммуникационная группа Vega запустила новую услугу фиксированной телефонии «Прямой номер», которая позволяет принимать входящие звонки с дальнейшей их переадресацией на мобильный номер абонента. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

При этом звонящий платит по тарифам своего оператора за звонки на фиксированную телефонную линию Vega (по локальным, областным или междугородним тарифам), а абонент, принимающий звонок, платит за переадресацию с городского номера на мобильный по сниженному тарифу.

По словам коммерческого директора телекоммуникационной группы Vega Елены ИКОННИКОВОЙ, услуга ориентирована на абонентов, которые «желают принимать звонки на прямой городской номер, сохраняя при этом свободу передвижения».

Телефонный номер абонента используется только для получения входящих звонков и их дальнейшей переадресации на номер мобильного оператора, указанный абонентом при заключении договора. При этом абонент может заказать номер любого города, где Vega предоставляет услуги телефонии. Подключение производится в течение одного дня и не требует физического подключения телефона.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega – крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сегменте предоставления услуг фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет и передачи данных.

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и многих других.

На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 40 городах и 2-х населенных пунктах 17-и областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 37 населенных пунктах Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ОАО "Фарлеп-Инвест".