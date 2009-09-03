«Телесенс» переносит центральный офис в Лондон

Харьковская компания «Телесенс» переносит свой центральный офис в Лондон.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, перенос центрального офиса «Телесенса» связан с тем, что компания «намерена активно продвигать свои продукты в европейских и западных странах».

По информации пресс-службы, в Лондоне зарегистрирована компания Telesens International Ltd., которая будет осуществлять продвижение разработок на глобальном рынке, она же стала владельцем ООО «Телесенс» (Харьков).

В свою очередь, владельцем Telesens International Ltd. стала международная компания Grocоr Management, представительства которой находятся в Лондоне, Сиднее и Москве. Директором Telesens International Ltd. назначен Эдуард РУБИН, который возглавляет «Телесенс» 11 лет, с момента основания предприятия.

По его словам, в столицу Великобритании переносится вся работа, связанная с продажами и маркетингом биллинговых программ. Э.РУБИН отметил, что разработчики биллинговых систем находятся в основном в Лондоне, сюда же стекаются потенциальные заказчики, там же ведутся переговоры.

По словам Э.РУБИНА, сейчас Telesens International ведет переговоры о сотрудничестве с рядом известных европейских специалистов. При этом центром разработок программного продукта останется украинское ООО «Телесенс», директором которого назначен Владимир ФЕДОРЕНКО, в последние 5 лет занимавший должность технического директора.

Справка УНИАН. ООО «Телесенс», основанное в 1998 году, является ведущим в Украине и одним из крупнейших в СНГ разработчиком комплексных программных решений в области телекоммуникаций.

Основное направление деятельности – разработка и продвижение комплексных программных решений в области телекоммуникаций и создание программного обеспечения «под заказ» (outsourcing). Стратегическими рынками компании являются страны СНГ, Европы, Азии и США. Созданная в компании система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 9001:2000. Компания имеет статус золотого партнера корпораций Microsoft, сертифицированного партнера Intel, Oracle и др.